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الاحتلال يعترف بأن المستوطنين اللذين قُتلا في بلدة "تل" هما: ضابط وجندي

24 يوليو 2026 . الساعة 18:18 بتوقيت القدس
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القتيلان الإسرائيليان هما ضابط وجندي.

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي رسميا، مقتل ضابط وجندي في عملية إطلاق النار التي نفذها الشيخ الشهيد فاروق رمضان، خلال اعتداء للمستوطنين على قرية "تل" جنوب غرب نابلس شمالي الضفة الغربية، ليرتفع عدد القتلى في العملية إلى اثنين.

وقال جيش الاحتلال في بيان له، اليوم الجمعة، إن القتيلين هما ضابط برتبة رائد، قائد بطارية في الكتيبة 411 التابعة للواء النيران (282) في سلاح المدفعية، وجندي من الكتيبة 8119 التابعة للواء القدس (16)، وقد قتلا خلال العملية التي وقعت صباح اليوم قرب قرية تل.

وأفادت وسائل إعلام عبرية بأن القتيل الثاني يدعى يوفال عزرا، فيما ذكرت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن القتيل الأول هو بنياهو ميليت (32 عاما)، عضو فريق الاستنفار والمنسق الزراعي في مستوطنة "حفات جلعاد"، وجندي في جيش الاحتلال.

وبحسب مصادر محلية فإن القتيل كان معروفا في المنطقة بمشاركته في اعتداءات متكررة بحق المواطنين في القرى الفلسطينية المحيطة.

وجاءت العملية في أعقاب هجوم شنه مستوطنون على قرية تل، أسفر عن استشهاد أربعة فلسطينيين وإصابة أربعة آخرين برصاص قوات الاحتلال، خلال تصدي الأهالي للهجوم.

وتشهد بلدة تل ومحيطها حالة من التوتر الشديد والدفع بفيالق إضافية من قوات الاحتلال التي فرضت طوقاً أمنياً على المنطقة واقتحمت أطرافها لتأمين المستوطنين، فيما يتواصل استنفار الأهالي لمواجهة أي اعتداءات جديدة قد تستهدف المنازل أو الأراضي الزراعية التابعة للقري.

المصدر / الناصرة/ فلسطين أون لاين:
#هجمات المستعمرين #بلدة تل #حيش الاحتلال الإسرائيلي #الشهيد فاروق رمضان

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