الإصابة تُبعد لاعب برشلونة عن الملاعب لنهاية العام الحالي

متابعة/ فلسطين أون لاين:

أعلن نادي برشلونة حامل لقب الدوري الإسباني عن إصابة لاعب وسطه الدولي الهولندي فرينكي دي يونغ في الرباط الداخلي للركبة اليمنى.

وقال النادي الكتالوني في بيان له: "أظهرت الفحوصات إصابة فرينكي دي يونغ بتمزق في الرباط الجانبي الداخلي للركبة اليمنى، وسيواصل اللاعب الخضوع للعلاج والمتابعة الطبية، في انتظار تطور حالته خلال الأسابيع المقبلة".

وتأتي هذه التطورات عقب الإصابة التي تعرض لها متوسط الميدان الهولندي خلال مشاركته مع منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2026، حيث كشف النادي تفاصيل حالته، فيما لا يزال موعد عودته للمشاركة مع برشلونة غير محسوم.



برشلونة يستهل موسم الدوري الإسباني 2026-2027 بمباراة خارج أرضه أمام إلتشي يوم 23 أوت.