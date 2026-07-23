الجمعية العامة للدول الأطراف بالجنائية الدولية تصوت على عزل كريم خان

تصوّت الجمعية العامة للدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية، يوم غد الجمعة، على مقترح لعزل المدعي العام للمحكمة كريم خان من منصبه، وذلك خلال اجتماع يُعقد في مقر الأمم المتحدة بمدينة نيويورك، عقب توصية من هيئة الرقابة التابعة للمحكمة بإقالته على خلفية ما وصفته بـ"سوء سلوك جسيم".

وتضم الجمعية العامة 125 دولة عضوا، فيما أوصت هيئة الرقابة، التي تتألف من ممثلين عن 21 دولة، بعزل خان بعد تحقيق استند إلى نتائج تحقيق أجرته الأمم المتحدة بشأن اتهامات بالاعتداء الجنسي تقدمت بها إحدى مساعداته.

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وبحسب نتائج التحقيق، فإن الأدلة خلصت إلى وجود علاقة جنسية بين خان ومرؤوسته المباشرة، معتبرة أن طبيعة العلاقة الوظيفية وعدم تكافؤ السلطة بين الطرفين يجعل تلك العلاقة غير مقبولة، وأن الوقائع المزعومة حدثت في عدة مناسبات داخل مقر المحكمة في لاهاي وخلال رحلات عمل خارجية.

ويرى مراقبون أن الخطوة تجاه كريم خان جاءت لأسباب سياسية بعيدة عن ما قيل أنها نتائج التحقيق، سيما أنه أصدر في مايو/أيار 2024 طلبات للحصول على مذكرات توقيف بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب الإسرائيلي السابق يوآف غالانت بسبب جرائم الحرب في قطاع غزة.

في المقابل، نفى كريم خان وفريقه القانوني جميع الاتهامات، واعتبروا أن توصية هيئة الرقابة "غير قانونية وغير منصفة إجرائياً ولا تستند إلى أدلة كافية"، مؤكدين عزمهم الطعن فيها عبر الإجراءات القانونية.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين في المحكمة أن التصويت قد يكشف عن انقسامات بين الدول الأعضاء، إذ لا يزال من غير الواضح ما إذا كانت الجمعية العامة ستتبنى توصية هيئة الرقابة بعزل المدعي العام.

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ويتطلب عزل خان موافقة أغلبية مطلقة لا تقل عن 63 دولة من أصل 125 دولة عضوا، وذلك في اقتراع سري يُجرى خلال الاجتماع المقرر في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.

المصدر / فلسطين أون لاين