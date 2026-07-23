دولة عربية في المركز الثاني.. "غارديان" تنشر التصنيف الجديد لأقوى جوازات السفر عالميًا

أظهر التقرير التفاعلي الجديد الذي نشرته صحيفة الغارديان (The Guardian) البريطانية أحدث تصنيف عالمي لحرية السفر وحجم "قوة جوازات السفر" عبر العالم، بالاعتماد على مؤشر "هنلي لشركائه" (Henley Passport Index) والبيانات الرسمية الصادرة عن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA).

وقد كشف المؤشر، الذي يقيس عدد الوجهات التي يمكن لمواطني كل دولة دخولها دون الحاجة إلى تأشيرة دخول مسبقة (أو الحصول عليها عند الوصول)، عن تغييرات لافتة في خارطة حرية التنقل الدولي وصعود دول واستقرار أخرى في الصدارة.

سنغافورة في الصدارة.. الإمارات ثانيا

حافظ جواز السفر السنغافوري على موقعه في المركز الأول كأقوى جواز سفر في العالم، متيحاً لحامليه دخول نحو 192 وجهة سفر حول العالم دون تأشيرة مسبقة.

وجاءت في المراكز التالية مباشرة كل من اليابان وكوريا الجنوبية والإمارات العربية المتحدة، إلى جانب عدد من الدول الأوروبية البارزة مثل فرنسا وألمانيا وإسبانيا وإيطاليا وتأسيس حضور قوي في العشرة الأوائل.

قفزة بارزة لبعض الدول العربية

سجل المؤشر مكاسب ملحوظة لبعض الدول العربية، وفي مقدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة التي واصلت صعودها التاريخي في مؤشرات حرية التنقل لتسجل المرتبة الأولى بين الدول العربية ومن بين أعلى المراتب عالمياً.

في المقابل، استقرت جوازات سفر دول الخليج العربي (مثل قطر والكویت والسعودية والبحرين وعُمان) في مستويات متقدمة إقليمياً نتيجة التسهيلات المتبادلة لاتفاقيات الإعفاء من التأشيرات وتوقيع شراكات ثنائية تعزز حرية الحركة.

أما في ذيل القائمة، فقد واصلت دول تعاني من اضطرابات سياسية وأمنية (مثل سوريا وأفغانستان والعراق) احتلال المراتب الأخيرة في القائمة، حيث لا يتيح جواز السفر لمواطنيها الوصول سوى لعدد محدود جداً من الدول دون تأشيرة مسبقة.

وأشار التقرير إلى استمرار ظاهرة تراجع أو ثبات القوة النسبية لجوازات سفر بعض القوى الغربية التقليدية مقارنة بالعقود الماضية.

الجواز الأمريكي والبريطاني

ورغم أن جوازات السفر الأمريكية والبريطانية تضمن النفاذ لعدد كبير من الدول (أكثر من 180 وجهة)، إلا أن التسارع الكثيف لدى دول آسيوية وأوروبية في بناء شراكات الإعفاء المتبادل جعل ترتيب هذه الدول يتراجع نسبيًا في القائمة.

ويعتمد مؤشر "هنلي لجوازات السفر" على معالجة شاملة لبيانات رحلات الطيران الدولية وقياس إمكانية السفر بدون تأشيرة إلى 227 وجهة سفر مختلفة عبر العالم لـ 199 جواز سفر.

ويرى خبراء السياسات الدولية والهجرة أن قوة جواز السفر لم تعد مجرد وثيقة عبور، بل أصبحت مؤشراً حيوياً على الدبلوماسية الناجحة، الانفتاح الاقتصادي، والاستقرار السياسي للدول.

المصدر / ترجمة فلسطين أون لاين