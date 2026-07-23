"قيم تصنع الأمل".. رابطة علماء فلسطين توسع جهودها الدعوية في مخيمات النزوح

شرعت دائرة الأخوات في رابطة علماء فلسطين بحملة دعوية ميدانية بعنوان "قيم تصنع الأمل"، تستهدف مخيمات النزوح ومراكز الإيواء في قطاع غزة، بهدف تعزيز قيم الصمود والثبات، وغرس الأمل في نفوس الأسر النازحة، وترسيخ الوعي الإيماني وقيم الصبر والتكافل، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يعيشها سكان القطاع.

وتهدف الحملة إلى الوصول إلى أكبر عدد ممكن من مراكز الإيواء من خلال فرق دعوية ميدانية، تقدم كلمات إيمانية وتربوية تلامس واقع النازحين، وتسهم في بث الطمأنينة والأمل في نفوسهم، إلى جانب معالجة عدد من القضايا التربوية والاجتماعية والنفسية التي أفرزتها الحرب والنزوح.

وأكد القائمون على الحملة أن المبادرة تأتي انطلاقًا من الواجب الشرعي والمسؤولية المجتمعية تجاه أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإيمانًا بأثر الكلمة الصادقة في التخفيف من معاناة النازحين، ورفع معنوياتهم، وتعزيز قيم الأخوة والتراحم والتكافل بين أفراد المجتمع.

ودعت رابطة علماء فلسطين أهل الخير والمحسنين والمؤسسات الداعمة إلى المساهمة في دعم الحملة، بما يضمن استمرار رسالتها الدعوية والتربوية، وتوسيع نطاق وصولها إلى أكبر عدد من الأسر النازحة في مخيمات النزوح ومراكز الإيواء.

المصدر / فلسطين أون لاين