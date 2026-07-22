رغم التحذيرات الإيرانية.. بلغاريا توافق على نشر طائرات أمريكية

وافق البرلمان البلغاري، الأربعاء، على طلب حكومي يسمح بالتمركز المؤقت لطائرات أمريكية للتزود بالوقود في قاعدة بيزمر العسكرية، رغم تحذيرات إيرانية اعتبرت الخطوة مشاركة في "العدوان وجرائم الحرب"، وهو ما رفضته الحكومة البلغارية.

وأيد القرار 136 نائبًا مقابل معارضة 13، مع امتناع نائبين عن التصويت، بما يسمح بنشر ثماني طائرات من طراز "كيه سي-135"، إضافة إلى نحو 250 عسكريًا أمريكيًا، خلال الفترة الممتدة من 24 يوليو/تموز حتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول، في إطار اتفاقية الاستخدام المشترك للمنشآت العسكرية بين البلدين.

وأكد وزير الدفاع البلغاري، ديميتار ستويانوف، أمام البرلمان أن بلاده "لن تستضيف أي أنظمة أسلحة هجومية"، مشددًا على أن التمركز المؤقت للطائرات "لا يجعل بلغاريا طرفًا في العمليات العسكرية"، وأن الولايات المتحدة تعهدت باتخاذ إجراءات للحد من أي مخاطر قد تمس الأمن القومي البلغاري.

وأوضح ستويانوف أن واشنطن تقدمت بطلب نشر الطائرات الأسبوع الماضي، مؤكدًا أن صوفيا "لا تتخذ أي إجراءات عدائية ضد أي دولة، وإنما تفي بالتزاماتها التعاقدية مع الولايات المتحدة".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، قد حذر الثلاثاء، من السماح للولايات المتحدة باستخدام الأراضي البلغارية في عمليات عسكرية ضد إيران، معتبرًا أن ذلك سيجعل بلغاريا "شريكًا للمعتدين ومنتهكي القانون".

ويأتي القرار في ظل تصاعد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران عقب انهيار اتفاق وقف إطلاق النار المؤقت قبل نحو شهر، ما زاد المخاوف من اتساع رقعة المواجهة العسكرية في المنطقة. كما أكدت القيادة الأوروبية للجيش الأمريكي استمرار تعاونها مع بلغاريا في مجالات الأمن والمراقبة والتصدي للتهديدات المحتملة.

المصدر / وكالات