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12 شهيدا بغزة خلال 24 ساعة وارتفاع حصيلة الإبادة إلى 73,305

22 يوليو 2026 . الساعة 13:12 بتوقيت القدس
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من وداع الشهداء بغزة أمس (تصوير- محمود أبو حصيرة)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، الأربعاء، وصول 12 شهيدا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، بينهم شهيد توفي متأثرا بجراح أصيب بها سابقا، إضافة إلى تسجيل 12 إصابة جديدة.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، أن عددا من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل تعذر وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم بسبب استمرار الظروف الميدانية.

وأضافت أن حصيلة الشهداء منذ اتفاق وقف إطلاق النار المبرم في 11 تشرين الأول/أكتوبر2025، ارتفعت إلى 1,180 شهيدا، فيما بلغ عدد المصابين 3,810، إلى جانب انتشال 802 جثمان من تحت الأنقاض خلال الفترة ذاتها.

وبحسب الوزارة، ارتفعت الحصيلة الإجمالية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 73,305 شهداء و173,918 إصابة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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