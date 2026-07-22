إيران تحذر من استهداف منشآتها النووية مع استمرار القصف الأمريكي لأراضيها

تواصلت حدة التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران، مع تبادل التهديدات العسكرية، في وقت حذرت فيه طهران من أن أي استهداف لمنشآتها النووية أو المواقع الحساسة سيُعد توسيعًا لنطاق الحرب، مؤكدة أن مثل هذه الخطوة ستُقابل برد يستهدف المصالح الأميركية وحلفاءها في المنطقة.

وأعلنت القيادة المركزية الأميركية انتهاء موجة جديدة من الغارات على أهداف داخل إيران، لليلة الحادية عشرة على التوالي، مشيرة إلى أن الضربات استهدفت مراكز عمليات عسكرية، ومنشآت بحرية، ومستودعات للطائرات المسيّرة، إضافة إلى بنية لوجستية عسكرية.

في المقابل، أعلن الجيش الإيراني تنفيذ هجوم بطائرات مسيّرة استهدف تجهيزات تابعة للقوات البرية الأميركية غربي الكويت، بينما أفادت وسائل إعلام إيرانية بتفعيل الدفاعات الجوية في العاصمة طهران مرتين.

وأكد الحرس الثوري الإيراني استمرار عملياته العسكرية في إطار ما وصفه بـ"معاقبة المعتدي"، فيما شدد مقر "خاتم الأنبياء" المركزي للعمليات العسكرية على أن استهداف المنشآت النووية الإيرانية سيؤدي إلى توسيع دائرة المواجهة، مع استهداف المصالح الأميركية وحلفائها.

من جانبه، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة تستعد لتنفيذ ضربات جديدة "بقوة كبيرة" تستهدف منطقة جبل الفأس في إيران، مؤكدًا أن العمليات العسكرية ضد طهران لم تنتهِ، وأن واشنطن ستواصل استهداف المواقع التي تعتبرها مرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني.

تشهد العلاقات الأميركية الإيرانية تصعيدًا عسكريًا غير مسبوق منذ اندلاع المواجهة المباشرة بين البلدين، وسط مخاوف دولية من انزلاق الصراع إلى حرب إقليمية أوسع، خاصة مع استمرار الضربات المتبادلة والتهديد باستهداف منشآت نووية ومواقع استراتيجية قد تدفع أطرافًا إقليمية أخرى إلى الانخراط في المواجهة.

المصدر / وكالات