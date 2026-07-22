رسوخ المؤسسة ووفاء النهج.. انتخابات "حماس" تجديدٌ للقيادة ومواصلةٌ لمسيرة الشهداء

في لحظة تاريخية فارقة من مسيرة النضال الفلسطيني، *تأتي عملية استكمال الانتخابات الداخلية لحركة المقاومة الإسلامية «حماس» لتؤكد من جديد أن الفعل التنظيمي والمؤسسي لدى الحركة هو سلوك سياسي ورسالة اقتدار بالغة الدلالة*.

إن إنجاز هذا الاستحقاق القيادي والشورى وسط أعقد الظروف الميدانية وأشدها كاهلاً، يقدم برهاناً ساطعاً على حيوية الحركة ورسوخ بنيتها المؤسسية العابرة للتحديات.

إن *اختيار الدكتور خليل الحية «أبو أسامة» لتولي موقع القيادة لا يقتصر على كونه تتويجاً لمسار تنظيمي منضبط بآليات الشورى المعتمدة، وإنّما يمثل إعادة تأكيد على ثوابت الحركة ووفائها لنهج القادة الشهداء الذين أسسوا لهذه المدرسة*، وفي هذه المرحلة الحساسة، تتجلى أهمية الالتفاف حول القيادة المنتخبة ليس فقط لتعزيز الوحدة الداخلية وتفويت الفرصة على محاولات التشكيك، ولكن للنهوض بأولويات وطنية ضاغطة؛ تتصدرها مواجهة حرب الإبادة، وكسر الحصار، وتثبيت صمود الشعب الفلسطيني في غزة والضفة والقدس المحتلة.

الاستحقاق الشوري ورسوخ البناء المؤسسي

تتجلى قيمة الفعل السياسي في قدرته على «الاستمرار الهيكلي» في أحلك اللحظات فارقة؛ إذ لا تقتصر الانتخابات الداخلية الأخيرة لحركة «حماس» على كونها مجرد إجراء تنظيمي روتيني، وإنّما تمثل «دليلاً برهانياً» على رسوخ العقل المؤسسي وحيويته العالية، إن الاحتكام الصارم للوائح الداخلية وإدارة الشورى في ظل ظروف معقدة وأجواء ميدانية ضاغطة، يقطع بوضوح بأن الحركة تدار وفق «عقيدة تنظيمية مؤسسية» لا تؤثر فيها الصدمات مهما بلغت شدتها.

*هذا الانضباط بالمرجعيات الشورية يعكس قدرة عالية على «التكيف الإستراتيجي» ومرونة فائقة في إدارة عمليات «التعاقب القيادي» لتجديد الدماء بسلاسة من دون احتباس أو تعثر*، إن الحركة عبر هذا الاستحقاق تُرسخ مفهوم «الشرعية المكتسبة بالحركة والفعالية»، مؤكدة أن البناء المؤسسي عصيّ على الانكسار، وأن ثبات النهج هو الوفاء العملي والملموس لدم القادة الشهداء؛ حيث تتواصل المسيرة ذاتها بنفس الفكر والمبادئ، وتتوارث الأجيال القيادية الراية ضمن «سلسلة نضالية متصلة» لا تنقطع غاياتها ولا تتغير معالمها.

الثقة القيادية ووحدة الصف الداخلي

في هذا السياق المتماسك، *يأتي اختيار الدكتور خليل الحية «أبو أسامة» لتولي موقع القيادة بمنزلة «التتويج الطبيعي» لمسار شوري معتمد، يعكس «التناغم التنظيمي» والعمق الشوري الذي تتمتع به الأطر الداخلية*، إن هذه الثقة تمثل «تكليف مؤسسي» يتجسد فيه التوافق التام على قيادة المرحلة واستكمال خياراتها الوطنية.

إن هذا التجديد القيادي يصدر رسالة صريحة إلى قواعد الحركة وصفها التنظيمي بالالتفاف التام وممارسة «الانضباط التنظيمي الواعي»، بما يضمن صيانة جبهتها الداخلية وتماسكها العالي، ومن الناحية السياسية، فإن هذا المشهد يُحقق «مصدودية إستراتيجية» أمام محاولات اختراق الصف، ويقطع الطريق نائياً على كليّ المراهنات الخارجية التي تسعى لإحداث «تصدعات هيكلية» أو إشاعة التشكيك في الشرعية القيادية، إن الالتفاف حول القيادة المنتخبة يشكل «حائط صد تنظيمياً ووطنياً» يُبطل خطط الاستهداف ويؤكد أن وحدة القرار وحصانة البناء الداخلي هما الركيزة الأساسية للثبات والانتصار.



أولويات المرحلة.. الإغاثة، الصمود، والضرورات الوطنية

تنعكس مخرجات الاستحقاق القيادي بشكل مباشر على «الهندسة السياسية» لأولويات المرحلة، حيث تقف القيادة المنتخبة أمام استحقاقات ميدانية ووطنية ذات أبعاد كبرى؛ وفي مقدمتها صياغة «إستراتيجية الاستجابة الشاملة» للواقع الإنساني والسياسي في قطاع غزة، وتتصدَّر هذه الأولويات المساعي الحثيثة لوقف حرب الإبادة الجماعية، والكسر الفعلي لغلالة الحصار المُطبَق، والانتقال من مرحلة إدارة الأزمة إلى «التمكين الإغاثي الفاعل» وإعادة الإعمار، بما يضمن تثبيت الفاعل البشري وتعزيز «الكتلة الصالبة للصمود الشبي».

ولا تتوقف هذه الرؤية عند حدود جغرافيا غزة، ولكنها تتسع لتشمل «المواجهة الشاملة والمتقاطعة» في الضفة الغربية والقدس المحتلة، عبر التصدي المباشر لمخططات الضم والاستيطان وركام التهجير القسري، والصون المبدئي لـ «الهوية الحضارية والمقدسات» الإسلامية والمسيحية باعتبارها جوهر القضية. وموازاةً مع هذا الثبات الميداني، تبرز الحاجة إلى تفعيل «العمق الإسنادي الممتد» عبر استنهاض طاقات الأمة الإسلامية وأحرار العالم، لبناء «شبكة أمان نضالية» تضمن استدامة الدعم السياسي والإنساني للمقاومة والمشروع الوطني المشروط بالحرية والانعتاق.

النموذج الوطني وأبعاد التوافق الديمقراطي

يتجاوز الإنجاز التنظيمي الأخير جدران الحركة الداخلية ليقدم «أطروحة عملية» في تجديد الشرعيات وحوكمة المؤسسات، حيث تجسد الممارسة الشورية لـ «حماس» «أنموذجاً إلهامياً للفعالية الشورية»، يتجاوز التنظير السياسي إلى التطبيق الميداني في أعتى الظروف، إن هذا السلوك الانتخابي يقدم «رافعة إجرائية» يمكن الاحتذاء بها لإعادة ضخ الحيوية في شرايين المؤسسات الوطنية الفلسطينية كافة، وتجاوز حالة الانسداد السياسي والترهل المؤسسي الذي يعتري المشهد العام.

إن استكمال هذه العملية الشورية بنجاح يخدم بوضوح «ديناميكية الشراكة الوطنية»، مؤكداً أن التجربة الديمقراطية والتوافق الداخلي هما «الشرط التأسيسي» لإعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني على أسس صلبة، ومن شأن تجديد الشرعيات عبر آليات شفافة ومتوافق عليها أن يعزز «التكافؤ النضالي والسياسي» بين القوى الوطنية، ويفتح آفاقاً جديدة لتشكيل جبهة وطنية موحدة، تُدرك متطلبات المرحلة وتستند إلى إرادة شعبية حرة وقادرة على فرض حضورها في معادلات الإقليم والعالم.

ختاماً، إن *استكمال انتخابات «حماس» الداخلية في هذه اللحظة العاصفة هو «إعلان اقتدار سياسي وتنظيمي»* يوجه رسالة مدوية للداخل والخارج على حد سواء: إن حركةً تُدير شورى مؤسساتها تحت وطأة النيران هي حركة تستحيل معها أدبيات الانكسار أو محاولات الاجتثاث، لقد اختارت الحركة طريق الشورى كما اختارت طريق المقاومة، واضعةً ثقتها القيادية في الدكتور خليل الحية «أبو أسامة» ليستكمل المسيرة على خطى القادة الشهداء العظام.

إن حماية هذا الإنجاز الشوري تفرض على أبناء الحركة وجماهير المقاومة ممارسة أقصى درجات الانضباط والالتفاف حول القيادة المنتخبة، لتفويت الفرصة على خلط الأوراق أو التشكيك في صلابة الصف، واليوم، تقف الحركة بصرامة خلف أولوياتها الوطنية المطلقة: كسر شوكة حرب الإبادة، ورفع الحصار، وتثبيت صمود أهلنا في غزة والضفة والقدس، إنها لحظة الانخراط الكامل؛ لحظة يجب فيها على أحرار الأمة والعالم التحرك بمسؤولية تاريخية لإسناد هذا الصمود الأسطوري.

أما المقاومة، فقد أثبتت مجدداً أنها عصية على التبدد، وأن مؤسستها المتماسكة وقرارها الشوري الصلب هما رأس النفيضة في معركة الحرية والانتصار القادم لا محالة.

المصدر / فلسطين أون لاين