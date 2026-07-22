قصف وعمليات نسف.. استمرار خروقات الاحتلال لوقف إطلاق النار في القطاع

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، خروقاتها لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، عبر القصف المدفعي وإطلاق النار وعمليات النسف والتوغل في عدة مناطق في القطاع

وشهد حي الزيتون شرقي مدينة غزة قصفًا مدفعيًا وإطلاق نار استهدف محيط مسجد صلاح الدين ومفترق دولة، بالتزامن مع تقدم دبابات الاحتلال باتجاه منطقتي أبو مراحيل ودولة.

كما كثف جيش الاحتلال قصفه المدفعي، بالتزامن مع تنفيذ عمليات نسف في المناطق الشرقية للمدينة، فيما أطلقت آلياته نيرانها بشكل متواصل باتجاه حي التفاح شرقي مدينة غزة.

وفي مدينة خان يونس جنوب القطاع، تعرضت المناطق الشرقية لقصف مدفعي عنيف، بالتزامن مع وقوع انفجار ناجم عن عملية نسف جنوبي المدينة.

ورصد شهود عيان تحليقًا مكثفًا لطائرات الاستطلاع والطائرات المسيّرة من نوع "كواد كابتر" في محيط كراج رفح.

وفي وسط قطاع غزة، أطلقت زوارق الاحتلال الحربية النار وقذائفها بكثافة في عرض بحر المحافظة الوسطى.

وأمس الثلاثاء، استشهد 12 فلسطينيًا وأصيب آخرون، في سلسة خروقات إسرائيلية لاتفاقية وقف إطلاق النار في قطاع غزة، تخللها قصف شقة سكنية جنوب مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد أب وأم وأطفالهما الأربعة.

ووفق معطيات رسمية صادرة عن وزارة الصحة بغزة، فإن حصيلة الشهداء والجرحى منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 بلغت 1168 شهيدًا و3798 إصابة، إلى جانب انتشال 802 شهيد.

وبلغت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 ارتفعت إلى 73 ألفًا و293 شهيدًا، و173 ألفًا و906 مصابين بجراح متفاوتة، وفق الوزارة.

المصدر / فلسطين أون لاين