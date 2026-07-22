شهيد بخان يونس والاحتلال يواصل خروقاته لوقف إطلاق النار

استشهد الفلسطيني مفيد عبدالحميد أبو العينين، الأربعاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بئر 19، في مواصي مدينة خان يونس، بالتزامن مع مواصلة جيش الاحتلال خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار في أنحاء متفرقة من قطاع غزة.

وشنت قوات الاحتلال قصفًا مدفعيًا وإطلاق نار مكثفًا على حي الزيتون شرقي مدينة غزة، مستهدفة محيط مسجد صلاح الدين ومفترق دولة، بالتزامن مع تقدم دباباتها باتجاه منطقتي أبو مراحيل ودولة. كما كثفت قصفها المدفعي ونفذت عمليات نسف في المناطق الشرقية للمدينة، فيما أطلقت آلياتها النار بشكل متواصل باتجاه حي التفاح.

وفي جنوب القطاع، تعرضت المناطق الشرقية من مدينة خان يونس لقصف مدفعي عنيف، تزامن مع انفجار ناجم عن عمليات نسف نفذتها قوات الاحتلال جنوبي المدينة، بينما رصد شهود عيان تحليقًا مكثفًا لطائرات الاستطلاع والطائرات المسيّرة من نوع "كواد كابتر" في محيط كراج رفح.

وفي المحافظة الوسطى، أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية النار وقذائفها بكثافة في عرض البحر، وسط استمرار التصعيد العسكري رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

وكان 12 مواطنًا قد استشهدوا، أمس الثلاثاء، وأصيب آخرون في سلسلة خروقات إسرائيلية، من بينها قصف شقة سكنية جنوب مدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد أب وأم وأطفالهما الأربعة.

ووفق معطيات وزارة الصحة في غزة، ارتفعت حصيلة الشهداء والجرحى منذ بدء سريان وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 إلى 1168 شهيدًا و3798 إصابة، إضافة إلى انتشال 802 شهيد، فيما بلغت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 73,293 شهيدًا و173,906 إصابات.

المصدر / فلسطين أون لاين