اعتقالات واقتحامات وتحقيقات ميدانية في الضفة الغربية

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، حملة اقتحامات تخللها اعتقالات وتحقيقات ميدانية في عدد من محافظات الضفة الغربية المحتلة، طالت مدنًا وبلدات وقرى في نابلس وجنين ورام الله وطولكرم.

ففي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال خمسة مواطنين من قرية مادما جنوب المدينة، عقب اقتحامها ومداهمة عدد من المنازل وتفتيشها، وهم: فادي حكمت فرج، وعبد الكريم عماد زيادة، وقصي حازم نصار، وهادي مازن نصار، وهادي مازن نصار، ومحمد رمزي نصار.

كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة سالم شرق نابلس، وداهمت عددًا من منازل المواطنين وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب يزن عدنان هندي، عقب مداهمة منزل عائلته في شارع نابلس بالمدينة وتفتيشه والعبث بمحتوياته، كما اعتقلت الشاب نور السهمود خلال اقتحام بلدة برقين غرب المحافظة.

وفي قرية فقوعة شمال شرق جنين، احتجزت قوات الاحتلال أربعة مواطنين لعدة ساعات، وهم: محمد عرام، وأسامة الحسيني، ومحمد علي بركات، وإحسان خضور، قبل أن تفرج عنهم لاحقًا. كما اقتحمت بلدة قباطية جنوب جنين وداهمت عددًا من المنازل وفتشتها، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال قرى المغير شمال شرق رام الله، ودير أبو مشعل وجمالا غرب المدينة، وداهمت عشرات المنازل بعد إغلاقها، وأجرت تحقيقًا ميدانيًا مع عشرات المواطنين عقب احتجازهم لساعات، كما وضعت ملصقات تهدد بتكثيف الحملات والإجراءات العسكرية بحق الأهالي.

وكانت قوات الاحتلال قد أغلقت مساء أمس مدخل قرية المغير، حيث قال رئيس مجلسها القروي أمين أبو عليا إن قوات الاحتلال أغلقت المدخل الغربي للقرية بشكل كامل، ومنعت المواطنين من المرور في الاتجاهين، وعززت وجودها العسكري على المدخل الشرقي المغلق منذ عام 2023.

وتتعرض قرية المغير والقرى والبلدات المحيطة بها لاعتداءات متواصلة من المستوطنين على المواطنين وممتلكاتهم، إلى جانب الاقتحامات المتكررة لقوات الاحتلال، وذلك بعد استشهاد الفتى فادي حمد الله النعسان (17 عامًا)، فجر السبت، متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال خلال هجوم للمستعمرين على القرية.

وفي محافظة طولكرم، اقتحمت قوات الاحتلال بلدة كفر اللبد شرق المدينة، ونفذت عمليات دهم وتفتيش لعدد من منازل المواطنين، قبل أن تعتقل عددًا منهم وتقتادهم إلى أحد المنازل، حيث احتجزتهم لساعات وأخضعتهم لتحقيق ميداني، واعتدت بالضرب على عدد منهم.

المصدر / فلسطين أون لاين