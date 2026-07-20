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في بطولة كرة القدم الشاطئية

بالصور فوز عريض لخدمات رفح على غزة الرياضي والهلال يهزم الشجاعية

20 يوليو 2026 . الساعة 21:26 بتوقيت القدس
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صورة من بطولة غزة لكرة القدم الشاطئية
غزة/ مؤمن الكحلوت:

حقق فريقا خدمات رفح والهلال الفوز على غزة الرياضي واتحاد الشجاعية ضمن منافسات اليوم الثالث من البطولة السابعة لكرة القدم الشاطئية التي ينظمها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم برعاية جمعية فلسطين الغد للتنمية المجتمعية.

وفي المباراة الأولى وضمن المجموعة الأولى حقق خدمات رفح فوزاً كبيراً على غزة الرياضي بستة أهداف مقابل هدفين.

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افتتح أحمد اللولحي التسجيل للخدمات، رد عليه كامل الترامسي بهدف التعادل للرياضي.

ونجح محمد الجرمي في التقدم مجددا للخدمات، ليعود تامر أبو فارس ويرد بهدف التعادل لغزة الرياضي.

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سيطر الفريق الرفحي على مجريات اللقاء وسجل 4 أهداف متتالية جاءت عبر مهند حسنين هدفين، وأمين العيادي، ويسار الصباحين.

وحصل لاعب خدمات رفح مهند حسنين على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

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وفي المباراة الثانية وضمن منافسات المجموعة الثانية تغلب الهلال على اتحاد الشجاعية بأربعة أهداف مقابل هدفين، في مباراة مثيرة بين الفريقين.

تقدم أحمد لبد للهلال بهدفين متتاليين، وسجل زميله محمد عبيد الهدف الثالث، قبل أن يعود الشجاعية وينجح في تقليص الفارق بهدفي غسان أبو عودة وأحمد الزق.

استمرت الإثارة بين الفريقين حتى اللحظات الأخيرة وينجح محمد حسان في تسجيل الهدف الرابع للهلال.

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وحصل محمد عبيد لاعب الهلال على جائزة أفضل لاعب في المباراة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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