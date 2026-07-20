رادع" تكشف تفاصيل جريمة اختطاف "المليشيات" 16 مواطنا من غزة

كشفت قوة "رادع" الأمنية النقاب عن اقتحام العصابات العميلة وبتوجيه من الاحتلال الإسرائيلي، مخيم إيواء نادي التفاح الرياضي قرب "الخط الأصفر" شرق مدينة غزة بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2026.

وذكرت "رادع"، في بيان، اليوم الاثنين، أن العصابات العميلة اختطفت 16 مواطنًا بينهم طفلان قاصران وسيدتان، بعد 30 دقيقة من اقتحامها للمخيم وإرهاب النازحين والبحث والتفتيش في خيامهم.

وأشارت إلى أن العملية تزامنت مع تحليق مكثف لطائرات الاحتلال، لافتة إلى أن عناصر العصابات كانوا يتلقون توجيهات مباشرة عبر جهاز اتصال لاسلكي من ضابط في المخابرات الإسرائيلية أثناء تنفيذ المهمة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: