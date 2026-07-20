فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تحقيق يكشف "رحلة الفيديوهات" لمجزرة التضامن في سوريا

فصائل: انتخاب الحية يثبت فشل الاغتيالات في كسر المقاومة

الدفاع المدني يدعو المنظمة الدولية للحماية إلى تحرك عاجل لدعم فرقه ومعداته

الحية يتلقى اتصالا هاتفيا من "الشيخ"

استشهاد فتى متأثرًا بإصابته برصاص الاحتلال في جنين قبل 3 سنوات

7 شهداء وعشرات الإصابات في قصف إسرائيلي على غزة وخان يونس

بلدية النصيرات تفتتح بئر مياه جديد بدعم من مؤسسة تركية

ماليزيا تتعهد بترحيل أي إسرائيلي يُعثر عليه داخل أراضيها

نادي الأسير: إطلاق الرصاص المطاطي على الأسرى تصعيد خطير

أسعار الغاز في أوروبا تتجاوز 700 دولار لأول مرة منذ مارس

رادع" تكشف تفاصيل جريمة اختطاف "المليشيات" 16 مواطنا من غزة

20 يوليو 2026 . الساعة 20:10 بتوقيت القدس
...
المليشيات المتعاونة مع الاحتلال.

كشفت قوة "رادع" الأمنية النقاب عن اقتحام العصابات العميلة وبتوجيه من الاحتلال الإسرائيلي، مخيم إيواء نادي التفاح الرياضي قرب "الخط الأصفر" شرق مدينة غزة بتاريخ 30 يونيو/حزيران 2026.

وذكرت "رادع"، في بيان، اليوم الاثنين، أن العصابات العميلة اختطفت 16 مواطنًا بينهم طفلان قاصران وسيدتان، بعد 30 دقيقة من اقتحامها للمخيم وإرهاب النازحين والبحث والتفتيش في خيامهم.

وأشارت إلى أن العملية تزامنت مع تحليق مكثف لطائرات الاحتلال، لافتة إلى أن عناصر العصابات كانوا يتلقون توجيهات مباشرة عبر جهاز اتصال لاسلكي من ضابط في المخابرات الإسرائيلية أثناء تنفيذ المهمة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#قوة رادع #المليشيات #نادي التفاح الرياضي

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة