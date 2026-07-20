الحية يتلقى اتصالا هاتفيا من "الشيخ"

تلقى رئيس المكتب السياس لحركة حماس د. خليل الحية، اتصالا هاتفيا من نائب رئيس دولة فلسطين السيد حسين الشيخ، مباركا له نيل الثقة برئاسة حركة حماس، وداعياً له بالتوفيق والسداد.

وقالت حماس، في تصريح، اليوم الاثنين، إن "الحية" أكد على المضي قدما في خدمة أبناء شعبنا الفلسطيني وقضيته العادلة، والحفاظ على الثوابت والدفاع عنها، وعزمه على بذل كافة الجهود التي من شأنها حماية شعبنا الفلسطيني في جميع الساحات.

وشدد الحية على أهمية التعاون مع كل قيادات شعبنا لإنجاز وحدتنا الفلسطينية في مواجهة الأخطار المحدقة بقضيتنا وشعبنا.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين: