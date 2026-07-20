فريدريك: هناك ضرورة لتوفير الدعم الدولي لاستمرار عمل "أونروا"

قال مدير شؤون وكالة "أونروا" في الضفة الغربية والقائم بأعمال رئيس مكتب تمثيل الأونروا في القاهرة رولاند فريدريك: إن لاجئي فلسطين في جميع أقاليم عمليات الأونروا الخمسة لا يزالون يواجهون تحديات إنسانية واجتماعية واقتصادية هائلة، في وقت تتقلص فيه الموارد المتاحة للاستجابة لهذه الاحتياجات بشكل متزايد.

وأكد أن استمرار الدعم الدولي المستدام يمثل ضرورة لضمان استمرار الخدمات الأساسية والحفاظ على الاستقرار الإقليمي.

وسلّط فريدريك الضوء على الأزمة الإنسانية غير المسبوقة والمستمرة في قطاع غزة، إلى جانب التدهور المتواصل للأوضاع في الضفة الغربية بما فيها شرقي القدس، مؤكداً أن "أونروا" تواصل تقديم خدماتها الإنسانية والتنموية رغم القيود المستمرة، بما في ذلك حظر أنشطة الوكالة في القدس المحتلة.

وأشار إلى أن "أونروا" تواجه أزمة سيولة تتجاوز 100 مليون دولار أميركي خلال عام 2026، ما يهدد استمرار الخدمات الأساسية المقدمة لملايين لاجئي فلسطين، ويُعرّض عمليات الوكالة في أقاليم عملياتها الخمسة للخطر.

المصدر / القاهرة/ فلسطين أون لاين: