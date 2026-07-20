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جوائز كأس العالم 2026: رودري يتوج بالكرة الذهبية ومبابي يكتسح الحذاء الذهبي

20 يوليو 2026 . الساعة 14:34 بتوقيت القدس
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جوائز كأس العالم 2026: رودري يتوج بالكرة الذهبية ومبابي يكتسح الحذاء الذهبي.png
محمد زقوت

أسدل الستار رسمياً على منافسات كأس العالم FIFA 2026™، التي شهدت تتويج المنتخب الإسباني باللقب العالمي، ليتبع ذلك إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) عن قائمة الفائزين بالجوائز الفردية التي كرمت النجوم الأبرز الذين تركوا بصمتهم في هذه النسخة الاستثنائية.

هيمنة إسبانية على الجوائز الفردية

فرض المنتخب الإسباني سيطرته على منصات التتويج، حيث نال النجم "رودري" جائزة كرة adidas الذهبية كأفضل لاعب في البطولة، تقديراً لأدائه القيادي في خط الوسط خلال المباريات الثماني. ولم يكتفِ "لا روخا" بهذا الإنجاز، بل حصد الحارس المتألق "أوناي سيمون" قفاز adidas الذهبي بفضل نظافة شباكه في 7 مواجهات، بينما تُوّج الموهبة الصاعدة "باو كوبارسي" بـ جائزة FIFA لأفضل لاعب شاب، بعد مساهمته الفعالة في صلابة الدفاع الإسباني الذي لم يتلق سوى هدف واحد طوال البطولة.

مبابي وميسي يتصدران المشهد الهجومي

رغم خروج فرنسا من نصف النهائي، تألق "كيليان مبابي" بشكل لافت، مسجلاً 10 أهداف في 8 مباريات، مما منحه حذاء adidas الذهبي. في المقابل، واصل الأسطورة "ليونيل ميسي" كتابة التاريخ بحصوله على الكرة الفضية والحذاء الفضي، مؤكداً استمراريته في أعلى مستويات العطاء الكروي.

قائمة الفائزين بجوائز كأس العالم 2026

تضمنت القائمة النهائية للجوائز الفردية والجماعية ما يلي:

 * كرة adidas الذهبية: رودري (إسبانيا)

 * كرة adidas الفضية: ليونيل ميسي (الأرجنتين)

 * كرة adidas البرونزية: كيليان مبابي (فرنسا)

 * حذاء adidas الذهبي: كيليان مبابي (فرنسا)

 * حذاء adidas الفضي: ليونيل ميسي (الأرجنتين)

 * حذاء adidas البرونزي: جود بيلينغهام (إنجلترا)

 * قفاز adidas الذهبي: أوناي سيمون (إسبانيا)

 * جائزة FIFA لأفضل لاعب شاب: باو كوبارسي (إسبانيا)

 * جائزة FIFA للعب النظيف: منتخب هولندا

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أبرز محطات النهائي

تُوِّجت إسبانيا باللقب بعد مباراة نهائية ماراثونية أمام الأرجنتين، حُسمت بنتيجة 1-0 بعد التمديد لأشواط إضافية، وسط متابعة جماهيرية قياسية حول العالم.

هل تعتقد أن اختيار "رودري" كأفضل لاعب في البطولة كان القرار الأكثر إنصافاً، أم أن أرقام "مبابي" التهديفية كانت تستحق الكرة الذهبية أيضاً؟ شاركنا رأيك في التعليقات.

#المنتخب البلجيكي في كأس العالم 2022

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