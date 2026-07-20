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ممثل إسباني شهير يهنئ بلاده بكأس العالم بصورة لامين يمال مع العلم الفلسطيني

20 يوليو 2026 . الساعة 13:41 بتوقيت القدس
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الممثل الإسباني الشهير باردييم يحتفي بطريقته الخاصة بفوز بلاده بكأس العالم

احتفل الممثل الإسباني الشهير خافيير بارديم بتتويج منتخب بلاده بلقب كأس العالم، عبر نشر صورة لنجم المنتخب وهو يحمل علم فلسطين، موجهًا رسالة أشاد فيها بما وصفه باحترام حقوق الشعوب التي لا يُسمع صوتها.

وقال بارديم في رسالته إن المنتخب الإسباني "مثال يتطلع إليه ملايين الأطفال حول العالم".

واضاف أن لاعبي المنتخب أصبحوا "أبطال العالم عن جدارة" بسبب مواقفهم وقيمهم، وفق ما نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

ويأتي موقف بارديم في ظل تزايد حضور القضية الفلسطينية في الفعاليات الرياضية والثقافية العالمية، حيث رفع عدد من الرياضيين والفنانين أصواتهم للمطالبة بحماية حقوق المدنيين الفلسطينيين وإنهاء معاناتهم في قطاع غزة والضفة الغربية.

وكانت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023 قد أثارت موجة واسعة من التضامن الدولي مع الفلسطينيين، وسط دعوات من منظمات حقوقية وأممية إلى وقف استهداف المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

ويُعد خافيير بارديم، الحائز على جائزة الأوسكار، من أبرز الفنانين الإسبان الذين أعلنوا مواقف سياسية وإنسانية في قضايا دولية، بينما أصبح لامين يمال، لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني، أحد أبرز نجوم كرة القدم الشباب عالميًا بعد تألقه مع منتخب بلاده وتضامنه مع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
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