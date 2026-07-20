"إكس" تعلق حساب البعثة البريطانية في القدس بسبب بيان عن الأسرى

علّقت منصة "إكس" (X) حساب البعثة الدبلوماسية البريطانية في القدس، وذلك عقب نشرها بيانًا مشتركًا أدان أوضاع المعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت البعثة قد نشرت بيانًا مشتركًا عبّرت فيه عن القلق إزاء ظروف احتجاز الأسرى الفلسطينيين، داعية إلى ضمان معاملتهم بما يتوافق مع القانون الدولي والمعايير الإنسانية، قبل أن يصبح الحساب غير متاح على المنصة.

ولم تصدر، حتى الآن، توضيحات رسمية من منصة "إكس" بشأن أسباب تعليق الحساب أو مدته، كما لم تعلن الحكومة البريطانية تفاصيل إضافية حول الإجراء.

وتشهد أوضاع الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تصاعدًا في الانتقادات الدولية منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتقول مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية، من بينها نادي الأسير الفلسطيني، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ومنظمات دولية مثل العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، إن المعتقلين يواجهون تدهورًا غير مسبوق في ظروف الاحتجاز، يشمل الاكتظاظ، والحرمان من العلاج، وتقليص الزيارات، وسوء التغذية، والعزل الانفرادي، إضافة إلى وقوع حالات تعذيب وسوء معاملة أفضت إلى وفاة عدد من الأسرى داخل السجون.

ودعت هذه المؤسسات إلى فتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات المبلغ عنها، وضمان التزام "إسرائيل" بالقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف، وتمكين الهيئات الدولية، وفي مقدمتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من الوصول المنتظم إلى المعتقلين والاطلاع على أوضاعهم.

المصدر / فلسطين أون لاين