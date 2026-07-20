فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تقرير عبري ينتقد يامال وسانشيز بسبب مواقفهما الداعمة لفلسطين

اليابان تبتكر "ثلاجة للبشر" لمكافحة موجات الحر الشديد

ممداني يدعو حزبه إلى إنهاء "استثناء" الفلسطينيين من خطاب حقوق الإنسان

"الصحة": ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 73,283 شهيدًا

الصورة التي قد تهزم الرصاصة

مصير الفلسطينيين في غزة.. الهجرة أم الموت؟!

الخط الأصفر: عندما تتحول الهدنة إلى إدارة للإبادة واقتطاع للأرض

جماعات الهيكل تحشد لأكبر اقتحام للأقصى وتحذيرات من تغيير الوضع القائم

الاحتلال يعتقل 6 مواطنين خلال اقتحامات في قلقيلية وجنين

الرقصة الأخيرة.. ميسي ينهار بعد ضياع المونديال

تقرير عبري ينتقد يامال وسانشيز بسبب مواقفهما الداعمة لفلسطين

20 يوليو 2026 . الساعة 12:21 بتوقيت القدس
...
اللاعب الإسباني لامين يمال يرفع العلم الفلسطيني

سلّطت قناة "كان" الإسرائيلية الضوء على مواقف لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الداعمة لفلسطين، معتبرة أن ما قام به يامال "يتجاوز" غيره من المواقف المؤيدة للفلسطينيين.

وقالت القناة، في تقرير لها، إن "كل شيء يتضاءل أمام ما فعله لامين يامال" برفعه العلم الفلسطيني، مشيرة أيضًا إلى مواقف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز التي وصفتها بالداعمة لفلسطين.

ويأتي التقرير بعد ساعات من فوز المنتخب الاسباني بنسخة كأس العالم بعد تغلبه على المنتخب الأرجنتيني والذي حظي بتأييد إسرائيلي رسمي وشعبي واسع.

وتصاعدت خلال الأشهر الماضية المواقف المؤيدة للفلسطينيين في الأوساط الرياضية والفنية والسياسية الأوروبية على خلفية استمرار الحرب في قطاع غزة.

ويُعد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من أبرز القادة الأوروبيين الذين دعوا مرارًا إلى وقف الحرب، وزيادة المساعدات الإنسانية، واحترام القانون الدولي، كما أيدت حكومته الاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما أثار توترًا دبلوماسيًا مع إسرائيل.

وفي المقابل، حظيت لفتات تضامن أطلقها عدد من الرياضيين، من بينهم لامين يامال، باهتمام واسع في وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي اعتبرت بعضها جزءًا من تنامي التأييد الشعبي الأوروبي للفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #إسبانيا #لامين يامال

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة