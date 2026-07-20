تقرير عبري ينتقد يامال وسانشيز بسبب مواقفهما الداعمة لفلسطين

سلّطت قناة "كان" الإسرائيلية الضوء على مواقف لاعب برشلونة والمنتخب الإسباني لامين يامال ورئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الداعمة لفلسطين، معتبرة أن ما قام به يامال "يتجاوز" غيره من المواقف المؤيدة للفلسطينيين.

وقالت القناة، في تقرير لها، إن "كل شيء يتضاءل أمام ما فعله لامين يامال" برفعه العلم الفلسطيني، مشيرة أيضًا إلى مواقف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز التي وصفتها بالداعمة لفلسطين.

ويأتي التقرير بعد ساعات من فوز المنتخب الاسباني بنسخة كأس العالم بعد تغلبه على المنتخب الأرجنتيني والذي حظي بتأييد إسرائيلي رسمي وشعبي واسع.

وتصاعدت خلال الأشهر الماضية المواقف المؤيدة للفلسطينيين في الأوساط الرياضية والفنية والسياسية الأوروبية على خلفية استمرار الحرب في قطاع غزة.

ويُعد رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز من أبرز القادة الأوروبيين الذين دعوا مرارًا إلى وقف الحرب، وزيادة المساعدات الإنسانية، واحترام القانون الدولي، كما أيدت حكومته الاعتراف بدولة فلسطين، وهو ما أثار توترًا دبلوماسيًا مع إسرائيل.

وفي المقابل، حظيت لفتات تضامن أطلقها عدد من الرياضيين، من بينهم لامين يامال، باهتمام واسع في وسائل الإعلام الإسرائيلية، التي اعتبرت بعضها جزءًا من تنامي التأييد الشعبي الأوروبي للفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين