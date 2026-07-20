ممداني يدعو حزبه إلى إنهاء "استثناء" الفلسطينيين من خطاب حقوق الإنسان

دعا عمدة مدينة نيويورك، زهران ممداني، الحزب الديمقراطي الأمريكي إلى تبني موقف ثابت يدافع عن حقوق الإنسان "للجميع"، مؤكدًا أن ذلك يجب أن يشمل الفلسطينيين أيضًا.

وقال ممداني، في مقابلة مع صحيفة نيويورك تايمز، الإثنين، إن الناخبين الأمريكيين سئموا من "تطبيق الاستثناءات" في السياسة، ويبحثون عن مواقف متسقة يمكن الوثوق بها، معتبرًا أن الدفاع عن حقوق الإنسان ينبغي أن يكون مبدأً عامًا لا يُستثنى منه أي شعب.

جاءت تصريحات ممداني في وقت يواجه فيه انتقادات من شخصيات وجماعات مؤيدة لإسرائيل بسبب مواقفه المؤيدة للحقوق الفلسطينية، في حين يؤكد أن موقفه يستند إلى مبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي، وليس إلى اعتبارات سياسية أو حزبية.

وتصاعدت أصوات الجناح التقدمي في الحزب الديموقراطي الأمريكي المطالبة بربط الدعم الأمريكي لإسرائيل باحترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.

كما تتزامن مع استمرار تداعيات مذكرتي التوقيف اللتين أصدرتْهما المحكمة الجنائية الدولية بحق رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف غالانت بتهم تتعلق بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين