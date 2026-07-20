"الصحة": ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان على غزة إلى 73,283 شهيدًا

أعلنت وزارة الصحة وصول 3 شهداء و22 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء استمرار العدوان العسكري الإسرائيلي على القطاع.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، الإثنين، أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، مشيرة إلى أن طواقم الإسعاف والدفاع المدني ما زالت عاجزة عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف وخطورة الأوضاع الميدانية.

وبحسب بيان الوزارة، ارتفعت حصيلة الضحايا منذ بدء العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 إلى 73,283 شهيدًا و173,864 مصابًا.

ونوهت إلى أن الحصيلة منذ استئناف العمليات العسكرية عقب انهيار وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر بلغت 1,158 شهيدًا و3,756 إصابة، إضافة إلى 802 حالة انتشال.

وتشهد مناطق متفرقة من قطاع غزة عمليات قصف وتوغلات إسرائيلية متواصلة، وسط تحذيرات أممية ودولية من التدهور المستمر في الأوضاع الإنسانية والصحية، في ظل النقص الحاد في الإمدادات الطبية والوقود، واستمرار تعطل عمل العديد من المستشفيات والمرافق الصحية، إلى جانب الصعوبات التي تواجه طواقم الإسعاف والدفاع المدني في انتشال الضحايا والوصول إلى المناطق المستهدفة.

المصدر / فلسطين أون لاين