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الاحتلال يعتقل 6 مواطنين خلال اقتحامات في قلقيلية وجنين

20 يوليو 2026 . الساعة 10:24 بتوقيت القدس
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صورة أرشيفية

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الاثنين، ستة مواطنين خلال اقتحامات نفذتها في مدينتي قلقيلية وجنين شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن عدة آليات عسكرية اقتحمت مدينة قلقيلية عبر مدخلها الشرقي الرئيسي، وانتشرت في حي النقار، حيث داهمت عددًا من منازل المواطنين وفتشتها، قبل أن تعتقل خمسة شبان، هم: محمد عثمان داود، وأديب الغلبان، وعمر شريم الخيل، وعبد الله قراقع، وبراء حماد.

وفي محافظة جنين، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن مازن أبو زهو من قرية الجلمة شمال المدينة.

وأوضح نادي الأسير في جنين أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية فجرًا، وداهمت منزل أبو زهو، وعبثت بمحتوياته، قبل أن تعتقله.

المصدر / فلسطين أون لاين
#جنين #اعتقالات #الضفة الغربية

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