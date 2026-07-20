الرقصة الأخيرة.. ميسي ينهار بعد ضياع المونديال

دخل الأسطورة ليونيل ميسي، في نوبة بكاء شديدة بعد النهاية المؤلمة لمشواره الدولي مع منتخب الأرجنتين، بالسقوط أمام بلده الثاني إسبانيا في المباراة النهائية لكأس العالم، التي أقيمت على ملعب “ميتلايف” مساء الأحد، وانتهت بفوز لا روخا بهدف مهاجم برشلونة فيران توريس.

واتفق عالم الساحرة المستديرة، على أحقية المنتخب الأوروبي في معانقة كأس العالم للمرة الثانية في تاريخه، بعد إحكام سيطرته على مجريات الأمور منذ الدقيقة الأولى وحتى إطلاق صافرة النهاية، وتجلى ذلك في التألق اللافت للحارس الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز، الذي تصدى بمفرده لأكثر من 3 أو 4 فرص محققة بنسبة 100%، عكس الحارس الإسباني أوناي سيمون، الذي لم يتعرض ولو لاختبار وحيد على مدار 120 دقيقة لعب، بعد مد النهائي إلى الأشواط الإضافية.

وبمجرد أن تسلم أفضل لاعب في العالم 8 مرات من قبل، الميدالية الفضية من قبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، انهار من البكاء وهو يناظر الجماهير للمرة الأخيرة في مشواره الدولي مع منتخب بلاده، في لقطة اختصرت مشاعره بعد ضياع حلم التتويج باللقب العالمي للمرة الثانية على التوالي في رقصته الدولية الأخيرة مع الأرجنتين.

🚨🚨🚨🚨🚨🚨🚨 — لقطة سينمائيه للتاريخ🤯



ميسي ينفجر بالبكاء وجمهور الأرجنتين تحتفل أمامه وبما قدمه في هذا المونديال 🇦🇷🤍🐐 pic.twitter.com/QeQMQYppyA — Mohammed (@M1M6ic) July 19, 2026

ولا تعتبر المرة الأولى التي يخسر فيها ليو بطولة قارية مع منتخب بلاده، حيث كانت البداية بالسقوط أمام البرازيل في نهائي كوبا أمريكا عام 2007، ثم بالضربة القاصمة أمام ألمانيا في نهائي كأس العالم البرازيل 2014، وتبعها بالتحسر على نهائي كوبا أمريكا عامي 2015 و2016 أمام تشيلي بالتخصص، الأمر الذي دفعه آنذاك لاتخاذ قرار الاعتزال على المستوى الدولي، قبل أن يتراجع عنه لاحقا، ليعود بالنسخة الذهبية التي ساهمت في كسر عقدة الأرجنتين مع الألقاب، من خلال الفوز بالكوبا اللاتينية آخر نسختين، وبينهما الإنجاز الأهم بتحقيق لقب مونديال قطر 2022 على حساب فرنسا، في النهائي الشهير الذي حُسم بركلات الجزاء الترجيحية.

المصدر / وكالات