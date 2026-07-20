إسبانيا تُسقط الأرجنتين عقب التمديد وتُتوج بطلةً لمونديال 2026

أحرزت إسبانيا لقب كأس العالم لكرة القدم للمرة الثانية في تاريخها بعد عام 2010، بعدما جردت الأرجنتين ونجمها ليونيل ميسي من اللقب بفوزها عليها 1-0 بعد التمديد الأحد في نيوجيرزي.

وبعد الاحتكام إلى شوطين إضافيين وطرد لاعب الوسط الأرجنتيني إنسو فرنانديس لنيله إنذارا ثانيا (90+3)، سجل البديل فيران توريس هدف الفوز عن جدارة لبطلة أوروبا في الدقيقة 106، حارما الأرجنتين من لقب رابع بعد 1978 و1986 و2022.

وكررت إسبانيا إنجازها عام 2010 في جنوب إفريقيا عندما احتاجت الى التمديد للفوز على هولندا بهدف رسامها أندريس إينييستا، وحرمت الأرجنتين من معادلة الملاحقين المشاركين للبرازيل حاملة الرقم القياسي في عدد الألقاب (5)، وهما أوروبيان ويتعلق الأمر بألمانيا وإيطاليا (4 لكل منهما).

وفي مباراة نهائية غير مسبوقة بين بطلي أوروبا وكوبا أميركا وحضرها الرئيس الأميركي دونالد ترامب وملأت الجماهير الأرجنتينية جنبات ملعب ميتلايف بتشجيعاتها التقليدية، نجحت لا روخا في إخماد فورة ميسي وزملائه التي بدت منذ عزف النشيد الوطني بصوت عال وحماسة غير مسبوقة، وعناق حار بين أسطورتها "البرغوث" وجميع زملائه بحرارة قبل انطلاقها.

وتفوقت لا روخا التي كانت جماهيرها أقل بكثير من نظيرتها الأميركية اللاتينية، على كافة المستويات ولم ترهبها التدخلات القوية للأرجنتينيين والتي دفعوا ثمنها غاليا بطرد لاعب وسط تشلسي أنسو فرنانديس الذي لعب دور المنقذ في مباراتين في الأدوار الإقصائية قبل أن يتحول إلى كابوس اليوم.

وحتى ميسي لم يظهر بمستواه المعهود وكان شبه غائب في اللقاء حيث لم يخلق منتخب بلاده ولو فرصة واحدة، وبالتالي فشل في تجديد تفوقه على الفرنسي كيليان مبابي في سباق الحذاء الذهبي (8 مقابل 10) على غرار ما فعل في نسخة 2022، وكذلك في انتزاع لقب الهداف التاريخي للنهائيات بفارق هدف واحد خلف مهاجم ريال مدريد الاسباني (21 مقابل 22).

واكتفى ميسي برقمين قياسيين جديدين كونه بات بعمر 39 عاما و25 يوما أكبر لاعب ميدان يشارك في نهائي كأس العالم، متخطيا الرقم القياسي السابق الذي سجله السويدي غونار غرين أمام البرازيل عام 1958 عندما كان يبلغ 37 عاما و241 يوما، ثم أول لاعب يبدأ أساسيا في ثلاث نهائيات لكأس العالم، باحتساب نهائي 2014 الذي خسره أمام المانيا، وتتويجه في 2022 على حساب فرنسا (شارك البرازيلي كافو 3 مرات، بينها مرة احتياطيا عام 1994).

في المقابل، كانت إسبانيا كعادتها الطرف الأكثر استحواذا على الكرة وخلقا للفرص في الشوط الاول وكانت قريبة من هز الشباك في أكثر من مناسبة بقيادة لاعبيها الواعدين بقيادة لاعبي برشلونة لامين جمال وباو كوبارسي اللذين أصبحا رابع وخامس أصغر لاعب يخوض مباراة نهائية في كأس العالم بعد البرازيلي بيليه والإيطالي جوزيبي بيرغومي والفرنسي كيليان مبابي.

ولم تتأثر لا روخا بالكثافة الجماهيرية الكبيرة للأرجنتيين وتعاملت مع المباراة بهجوء وتركيز وفرضت إيقاعها واستحوذت وخلقت فرص من مختلف الزوايا.

وخاضت إسبانيا المباراة بتشكيلتها التي أطاحت بفرنسا في نصف النهائي، فيما أجرى مدرب الارجنتين ثلاثة تبديلات على تشكيلته التي قلبت الطاولة على إنكلترا (2-1)، فدفع بغونسالو مونتييل مكان ناهويل مولينا، ونيكولاس غونساليس مكان لياندرو باريديس، فيما عاد رودريغو دي بول مكان جوليانو سيميوني.

سيطرة إسبانية وتراجع أرجنتيني

وكانت أول وأخطر محاولة في المباراة اسبانية بعدما تبادل لامين جمال وداني أولومو الكرة داخل المنطقة فسددها الأول زاحفة تصدى لها حارس المرمى إيميليانو مارتينيس، نقطة الضوء الوحيدة في صفوف الـ"ألبيسيليستي" على دفعتين (5).

وفي وقت شعرت الجماهير الأرجنتينية معاناة منتخب بلادها من الاستحواذ الاسباني هبت إلى تشجيعه بقفزات في المدرجات لكنها تنفست الصعداء اثر توغل لجمال من الجهة اليسرى وتمريرة عرضية تصدى لها مارتينيس (17).

وكاد المهاجم ميكل أويارسابال يفعلها بتسديدة قوية زاحفة من خارج المنطقة تصدى لها مارتينيس (39)، ثم جرب مارك كوكوريّا حظه بتسديدة زاحفة بيسراه مرت بجوار القائم الأيسر البعيد(43).

واضطر سكالوني الى استبدال المدافع أليساندرو مارتينيس المصاب ودفع بالمخضرم نيكولاس أوتامندي مكانه (44).

وانتبه سكالوني الى تفوق الإسبان في خط الوسط فدفع بباريديس مكان غونساليس مطلع الشوط الثاني من المباراة الذي استغرقت فترة الاستراحة بين الشوطين 27 دقيقة و24 ثانية بسبب حفل فني بينهما.

لكن لا روخا كانت قريبة من هز الشباك عبر أليكس بايينا بتسديدة قوية من خارج المنطقة بين يدي مارتينيس (46).

وتدخل مونتييل في توقيت مناسب لإبعاد كرة إلى ركنية من أمام كوكوريا (56)، قبل أن يترك مكانه إلى مولينا (58).

وسدد أولمو كرة قوية من خارج المنطقة ابعدها مارتينيس بصعوبة (64).

وأجرى دي لا فوينتي تغييريه المعتادين بالدفع ببيدري وفيران توريس مكان رويس وأويارسابال (62).

وكاد توريس يفعلها برأسية من مسافة قريبة اثر توغل لجمال بيد أن مارتينيس كان لها بالمرصاد (67) في خامس محاولة بين الخشبات الثلاث للإسبان.

ولعب دي لا فوينتي ورقتي ميكل ميرينو ونيكو وليامس مكان أولمو وبايينا (75).

وسدد بيدري كرة من حافة المنطقة بين يدي مارتينيس (77)، ثم أبعد كرة قوية لكوبارسي من خارج المنطقة قبل أن يشتتها الدفاع (77)، والتقط رأسية للمدافع إيميريك لابورت (81)، قبل أن يبعد تسديدة قوية لوليامس من خارج المنطقة (90+2).

وتابع مارتينيس تألقه بإبعاده كرة قوية لجمال من ركلة حرة مباشرة غلى ركنية (90+8)، وأنقذ مرماه مجددا بإبعاده رأسية لوليامس (93)، ثم رأسية لميرينو مرت بجوار القائم الأيسر (103)، قبل أن ينجح توريس في هز شباك مارتينيس بتسديدة قوية من مسافة قريبة مستغلا رأسية لوليامس (106).

وأهدر سيميوني فرصة التعادل بتسديدة قوية من مسافة قريبة فوق الخشبات الثلاث (120+2).

المصدر / وكالات