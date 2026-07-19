إسرائيلي يكشف حديثًا لم يكن يتوقعه أحد داخل الأسر بغزة عن منتخب الأرجنتين و"ميسي"

كشف الأسير الأرجنتيني الإسرائيلي السابق، لويس هار، عن كواليس الأيام التي قضاها في قطاع غزة وتفاصيل الحوارات المحدودة التي دارت بينه وبين آسريه من عناصر كتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، وذلك بعد استعادته في عملية عسكرية نُفذت في رفح عقب 129 يوماً من الأسر.

وكان "هار" قد أُسِر في 7 أكتوبر 2023، بعد أن تم اقتياده من قِبل عناصر القسام من داخل كيبوتس "نير إسحاق".

وأوضح هار في مقابلة إذاعية أن الأحاديث الجانبية مع حراسه ركزت بشكل أساسي على كرة القدم واللاعب ليونيل ميسي.

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وأشار إلى أن أحد الآسرين كان يطلعه انتقائياً على نتائج المباريات الخارجية التي لُعبت أثناء فترة احتجازه، ومنها مباراة الأرجنتين والبرازيل في ديسمبر 2023 التي انتهت بفوز الأرجنتين 1-0.

وأكد هار أن هذا الحارس كان مصدره الوحيد للمعلومات (سواء الإيجابية أو السلبية)، زاعما أن الآسر "لم يكن يخبره إلا بما يناسبه".

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ويلتقي المنتخبان مساء اليوم على ملعب نيويورك نيوجيرزي، في المباراة النهائية للبطولة، عند الساعة 22:00 بتوقيت مكة المكرمة والدوحة، بعدما حجزت إسبانيا والأرجنتين مقعديهما في النهائي عقب تجاوز فرنسا وإنجلترا في الدور نصف النهائي.

المصدر / فلسطين أون لاين