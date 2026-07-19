اعتراض صواريخ إيرانية باتجاه العقبة وإخلاء طائرات أمريكية مزودة للوقود

أفادت إذاعة جيش الاحتلال، الأحد، بأن منظومات الدفاع الجوي الأمريكية اعترضت عددًا من الصواريخ التي أُطلقت من إيران باتجاه مدينة العقبة الأردنية.

وأضافت الإذاعة أن منظومة "القبة الحديدية" أطلقت صاروخين اعتراضيين من داخل إسرائيل باتجاه شظايا ناجمة عن عمليات الاعتراض، بعد تقديرات باحتمال سقوطها في منطقة إيلات.

وفي السياق، ذكرت القناة 13 العبرية أنه، على خلفية إطلاق الصواريخ الإيرانية باتجاه العقبة، جرى إخلاء طائرات التزود بالوقود التابعة للولايات المتحدة من مطار رامون في جنوب "إسرائيل"، في إجراء احترازي.

وأفادت وسائل إعلام أردنية بإطلاق صفارات الإنذار في البلاد بالتزامن مع القصف الإيراني وانتهائه.

ويأتي ذلك في ظل استمرار المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، التي تشهد تبادلًا للهجمات الصاروخية والجوية.

المصدر / فلسطين أون لاين