الاحتلال يضع مكعبات إسمنتية تمهيدا لتركيب بوابة عسكرية شمال غرب القدس

وضعت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأحد، مكعبات إسمنتية في منطقة الخنيدق، على الطريق الواصل بين بلدتي بيت عنان وبيت لقيا شمال غرب القدس المحتلة، تمهيدا لتركيب بوابة عسكرية في المنطقة.

وتشهد منطقة الخنيدق بين الحين والآخر اقتحامات واعتداءات من قبل قوات الاحتلال، تستهدف المزارعين وتعيق وصولهم إلى أراضيهم، في إطار إجراءات متواصلة في مناطق شمال غرب القدس.

وبحسب تقرير صادر عن هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، بلغ عدد الحواجز العسكرية والبوابات في الأرض الفلسطينية المحتلة نحو 917، بينها 244 بوابة نُصبت بعد 7 تشرين الأول عام 2023

المصدر / فلسطين أون لاين