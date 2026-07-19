القول الذي لا يصنع صاحبه

حين يُذكر النفاق، ينصرف ذهن كثير من الناس إلى صورة واحدة: رجل يُبطن الكفر ويُظهر الإسلام، يتظاهر بالإيمان وهو في حقيقة أمره عدوّ للدين. ولا شك أن هذا هو النفاق الاعتقادي الذي توعد الله أصحابه بالدرك الأسفل من النار. لكن اختزال النفاق في هذه الصورة وحدها جعل كثيرًا من المسلمين يغفلون عن لون آخر كان السلف يخشونه على أنفسهم أشد الخشية، وهو النفاق العملي.

ولعل من أبلغ ما نُقل في هذا الباب ما روي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، صاحب سر رسول الله ﷺ وأعلم الصحابة بالمنافقين، حين سئل: من المنافق؟ فقال: "الذي يصف الإسلام ولا يعمل به."

إنها إجابة صادمة؛ لأنها لا تتحدث عن الاعتقاد الخفي، وإنما عن التناقض الظاهر بين المعرفة والعمل. فالإنسان قد يحسن وصف الإسلام، ويُتقن الحديث عن أحكامه، ويُفصّل في أخلاقه، ويُقنع الناس بجماله، ثم يكون هو أول المقصرين في الامتثال. وهذا عند حذيفة ليس مجرد خلل تربوي، بل وصف يقترب من أخطر الأوصاف: النفاق.

وقد يسارع بعض الناس إلى القول: المقصود هنا النفاق العملي، وليس النفاق الاعتقادي. وهذا صحيح من حيث التصنيف العلمي، لكن السؤال الأهم: هل مجرد وصفه بأنه "عملي" يجعل الأمر هينًا؟

كلا.

إن النبي ﷺ نفسه سمّى جملة من الأخلاق نفاقًا، فقال: «آية المنافق ثلاث...»، مع أن أهل العلم قرروا أن هذه الصفات قد تجتمع في المسلم من غير أن تخرجه من الإسلام. لكن بقاء الاسم كما هو، وبقاء التحذير كما هو، يدل على أن الشريعة لا تريد للمؤمن أن يألف هذه الصفات أو يطمئن إليها بحجة أنها ليست نفاقًا اعتقاديًا.

إن أخطر ما في النفاق العملي أنه يبدأ فجوةً صغيرة بين اللسان والجوارح، ثم لا يزال يتسع حتى يصبح الإنسان يعيش بشخصيتين: شخصيةٍ يتحدث بها أمام الناس، وأخرى يمارسها في خلواته. وحينئذٍ يفقد العمل صدقه، ويفقد العلم بركته، وتتحول الدعوة إلى كلمات لا روح فيها.

ولهذا كان السلف يخافون من النفاق على أنفسهم رغم صلاحهم. قال ابن أبي مليكة: "أدركت ثلاثين من أصحاب النبي ﷺ كلهم يخاف النفاق على نفسه." لم يكن خوفهم لأنهم كانوا يضمرون الكفر، وإنما لأنهم أدركوا أن القلب يتقلب، وأن الإنسان قد يقول ما لا يفعل، أو يدعو إلى ما يقصر فيه، فيخشى أن يكون قد أصابته شعبة من شعب النفاق.

ومن أكثر الناس حاجة إلى الوقوف عند كلمة حذيفة: العلماء والدعاة وطلاب العلم.

فالعالِم الذي يعلم الناس أحكام الله، ثم يتساهل فيما يعلم...

والداعية الذي يحث الناس على الاستقامة، بينما يرى لنفسه في الخلوات ما لا يرضاه لغيره...

ومن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر على المنابر، ثم يستهين بالمعروف في بيته، أو يجترئ على المنكر إذا غابت أعين الناس...

كل هؤلاء ينبغي أن يفزعوا إلى محاسبة أنفسهم قبل أن يطمئنوا إلى كثرة علمهم أو تأثير خطابهم. فليس الخوف أن يقال عن أحدهم إنه أخطأ، وإنما الخوف أن يصبح قوله شيئًا، وعمله شيئًا آخر.

إن الأمة لا تتضرر بجهل الجاهل كما تتضرر بانفصال العلم عن العمل. فالناس قد يغفرون قلة البيان، لكنهم لا يغفرون التناقض. والكلمة التي لا يسندها العمل قد تؤثر لحظة، لكنها لا تصنع أمة، ولا تربي جيلًا، ولا تُخرج رجالًا.

لقد كان الصحابة يفهمون أن العلم مسؤولية قبل أن يكون فضيلة، وأن من ازداد علمًا ولم يزدد عملًا فقد ازدادت عليه الحجة. ولذلك لم يكونوا ينظرون إلى النفاق بوصفه قضية عقدية فحسب، بل كانوا يرونه خطرًا يبدأ حين يعتاد الإنسان أن يتكلم بالإسلام أكثر مما يعيش الإسلام.

ومن هنا، فإن كلمة حذيفة رضي الله عنه ليست سيفًا يُشهر في وجوه الناس، وإنما مرآة يضعها كل مؤمن أمام نفسه. فقبل أن نسأل: من المنافق؟ ينبغي أن نسأل: كم من الإسلام الذي نصفه نعيشه حقًا؟ وكم من المواعظ التي ننطق بها نلتزم بها إذا خلت بنا أنفسنا؟ فهناك يبدأ الامتحان الحقيقي، وهناك يتجلى صدق الإيمان.

المصدر / فلسطين أون لاين