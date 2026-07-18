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استئناف توريد المحروقات غدا لمحطات الضفة الغربية

18 يوليو 2026 . الساعة 20:52 بتوقيت القدس
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محطة للوقود في الضفة الغربية

أعلن رئيس هيئة البترول في رام الله مجدي الحسن، أن الأسواق المحلية ستشهد استئنافًا لعمليات توريد المحروقات بشكل طبيعي كما كانت عليه سابقًا، اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد، بمعدل 3 ملايين لتر يوميًا.

وقال الحسن، خلال تصريحات صحفية، اليوم السبت، إن الأسواق المحلية شهدت خلال الفترة الأخيرة أزمة في توفر المحروقات، نتيجة مجموعة من العوامل المتداخلة، أبرزها القيود والممارسات الإسرائيلية،  والظروف التي فرضتها الحرب، ما أدى إلى اضطراب عمليات التوريد وانخفاض الكميات المتاحة.

وأوضح أن يوم الخميس الماضي شهد توقفًا مؤقتًا في عمليات توريد المحروقات، إثر حادث سير أدى إلى توقف التوريد لعدة ساعات، مشيرًا إلى أن يوم أمس الجمعة شهد توريد مليون لتر من المحروقات.

ودعا الحسن الأهالي إلى عدم التهافت على محطات الوقود، مؤكدًا أن الإمدادات ستتحسن بشكل ملحوظ مع عودة التوريد إلى معدلاته الطبيعية.

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين:
#المحروقات #الضفة الغربية #محطات الوقود

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