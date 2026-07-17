أمن المقاومة: الاحتلال يوظف عملاء في جنازات الشهداء والمستشفيات

قال قيادي في أمن المقاومة، في تصريحات لمنصة "الحارس"، إن تحقيقات أجرتها الأجهزة الأمنية مع أحد العملاء كشفت أن الاحتلال الإسرائيلي يوجه بعض العملاء للمشاركة في جنازات الشهداء وتفقد ثلاجات الموتى داخل المستشفيات.

وأوضح القيادي أن ذلك بهدف التأكد من مقتل المقاومين المستهدفين، ورصد أبرز المقاومين الحاضرين تمهيدًا لاستهدافهم لاحقًا.

وذكر القيادي أن التحقيقات أظهرت أيضًا توجيه أحد العملاء إلى التواجد في مواقع الاستهداف تحت غطاء صحفي، حيث كان ينقل عبر هاتفه مجريات عمليات إجلاء الشهداء وإنقاذ المصابين.

وأشار إلى أن الاحتلال أعاد قصف أحد الناجين بصاروخ مباشر بعد أن تبين له أنه ما زال على قيد الحياة، ما أدى إلى استشهاده.

ودعا القيادي المقاومين، لا سيما المطلوبين، إلى تجنب المشاركة في جنازات الشهداء أو زيارة الجرحى من المقاومين.

وحذر النشطاء من تصوير وجوه المستهدفين أو نشرها، منعًا لاستغلال تلك المعلومات من قبل الاحتلال في عمليات الرصد والاستهداف.

المصدر / فلسطين أون لاين