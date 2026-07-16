الحوثي: غزة تواجه إبادة صامتة

اتهم قائد جماعة أنصار الله، عبد الملك الحوثي، الاحتلال الإسرائيلي بمواصلة ارتكاب الجرائم بحق الفلسطينيين رغم اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكداً أن "إسرائيل" قتلت أكثر من ألف فلسطيني منذ دخول الاتفاق حيز التنفيذ، وتواصل سياسة التدمير والتهجير في قطاع غزة والضفة الغربية.

وقال الحوثي، في كلمة له، الخميس، إن الاحتلال لا يلتزم بأي اتفاقات أو مواثيق، ويواصل استهداف المدنيين وتدمير مقومات الحياة في غزة وجنوب لبنان، إلى جانب توسيع البؤر الاستيطانية ومصادرة أراضي ومنازل الفلسطينيين في الضفة الغربية، معتبراً أن الهدف من هذه السياسات هو تهجير الشعب الفلسطيني وفرض وقائع جديدة على الأرض.

وأضاف أن المجتمع الدولي يقف عاجزاً أمام ما وصفه بـ"الاستباحة الإسرائيلية"، مشيراً إلى أنه لا توجد آفاق حقيقية لأي مفاوضات سلام في ظل تنصل الاحتلال من الاتفاقات واستمرار جرائمه بحق الفلسطينيين.

وفي الملف اللبناني، أشاد الحوثي بدور المقاومة الإسلامية وحزب الله، معتبراً أنها تمثل "مصدراً لعزة الأمة"، وانتقد السلطات اللبنانية، متهماً إياها بالتنكر لدور المقاومة استجابة لإملاءات أمريكية، كما اتهم السعودية بلعب دور يخدم المصالح الإسرائيلية في لبنان.

وتطرق الحوثي إلى المواجهة مع الولايات المتحدة و"إسرائيل"، معتبراً أن إيران حققت "انتصاراً" في الحرب الأخيرة، وأن صمودها حال دون تنفيذ مخططات تستهدف المنطقة، مؤكداً أن استهداف إيران كان سيمهد لابتزاز دول المنطقة، بما فيها دول الخليج.

وأكد أن اليمن خاضت مواجهات مباشرة مع الولايات المتحدة دعماً لقطاع غزة، مشدداً على أن "خيار الاستسلام غير وارد"، وأن الشعب اليمني سيؤكد في الفعاليات المقررة يوم الجمعة تمسكه بالحرية ورفض الحصار والسيطرة على موانئه وقراره الوطني.

المصدر / فلسطين أون لاين