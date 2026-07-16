حماس تدعو الوسطاء لوقف مجازر الاحتلال في غزة

دعت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى التحرك الفوري لوقف ما وصفته بـ"المجازر اليومية" التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، وإلزام حكومة بنيامين نتنياهو بالالتزام ببنود الاتفاق.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، الخميس، إن العدوان الإسرائيلي المتواصل على مختلف مناطق قطاع غزة أسفر، منذ صباح اليوم، عن استشهاد ما لا يقل عن خمسة فلسطينيين وإصابة العشرات، معتبرة أن ذلك يأتي في إطار "حرب الإبادة الجماعية" المستمرة بحق الشعب الفلسطيني، وفي انتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت حماس أن استمرار القصف يعكس تجاهل الاحتلال لالتزاماته، ومحاولته فرض وقائع جديدة في قطاع غزة عبر القوة العسكرية والحصار.

وجددت الحركة مطالبتها للوسطاء والدول الراعية للاتفاق بتحمل مسؤولياتهم القانونية والسياسية، والعمل على وقف الهجمات الإسرائيلية وإلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ تعهداتها.

كما دعت الشعوب الحرة في مختلف أنحاء العالم إلى تكثيف فعاليات التضامن مع الشعب الفلسطيني، وزيادة الضغوط على الاحتلال والدول الداعمة له، وصولاً إلى فرض مقاطعة شاملة ومحاسبته على ما وصفته بجرائم الحرب والانتهاكات المتواصلة بحق الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين