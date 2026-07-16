إذا استُهدفت شبكات الكهرباء.. "باب المندب" وجهة إيران المقبلة

وكالاتكشفت ثلاثة مصادر مطلعة أن إيران طلبت من جماعة الحوثي في اليمن الاستعداد لإغلاق مضيق باب المندب في البحر الأحمر، في حال شنت الولايات المتحدة هجوماً على البنية التحتية لشبكة الكهرباء الإيرانية، في خطوة قد تنذر بتصعيد جديد يهدد إمدادات الطاقة العالمية.

ونقلت وكالة "رويترز" الخميس، عن مصدرين إيرانيين بارزين ومصدر من إحدى دول المنطقة أن المقترح نوقش داخل القيادة الإيرانية، وأُبلغ به الحوثيون خلال الفترة الأخيرة، دون أن يتضح ما إذا كان ذلك جاء عقب تهديد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب باستهداف شبكة الكهرباء الإيرانية.

وبحسب مصدر مقرب من الحوثيين، فإن الجماعة أنهت استعداداتها لتنفيذ هجمات على حركة الملاحة البحرية، عبر نشر صواريخ وطائرات مسيّرة في مواقع مطلة على مضيق باب المندب، بما في ذلك المرتفعات المطلة على الحديدة وخليج عدن، مؤكداً أنها تنتظر صدور أوامر التنفيذ.

وأضاف المصدر أن ممثلي الحرس الثوري الإيراني الموجودين في اليمن سيتولون تحديد توقيت أي خطوة لإغلاق المضيق، في حال صدور قرار بذلك.

ويأتي هذا التطور في وقت يشهد فيه مضيق هرمز إغلاقاً، ما يجعل أي اضطراب في باب المندب تهديداً مباشراً لمساري تصدير النفط الرئيسيين في الشرق الأوسط، الأمر الذي قد يفاقم أزمة الطاقة العالمية ويزيد من تعقيد المواجهة الإقليمية.

وفي السياق ذاته، أفادت مصادر مقربة من الرياض بأن السعودية تتعامل بجدية مع التهديدات الإيرانية والحوثية،فلسطين أون لاين وتتابع عن كثب مستوى التنسيق بين طهران والجماعة اليمنية بشأن أمن الملاحة في البحر الأحمر.

ويأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد التوتر بين الحوثيين والسعودية، بعدما أعلنت الجماعة إطلاق صواريخ باتجاه المملكة، متهمةً إياها بقصف مطار خاضع لسيطرتها، في تطور أنهى هدنة استمرت نحو أربع سنوات بين الجانبين.

وحذّر محللون من أن أي استهداف للملاحة أو البنية التحتية المرتبطة بتصدير النفط في البحر الأحمر سيؤدي إلى تعطيل أحد أهم المسارات البديلة لنقل الطاقة من المنطقة، في ظل استمرار التوترات العسكرية بين إيران والولايات المتحدة.

المصدر / وكالات