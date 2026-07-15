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بن غفير: أصلي من كل قلبي لكي يفوز المنتخب الأرجنتيني الليلة

15 يوليو 2026 . الساعة 22:04 بتوقيت القدس
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بن غفير: أصلي من كل قلبي لكي يفوز المنتخب الأرجنتيني الليلة

أعرب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير عن دعمه لمنتخب الأرجنتين في مواجهته مع منتخب إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026.

وقال بن غفير: "هل عليّ حقاً أن أشرح لكم لماذا أصلي من كل قلبي لكي يفوز منتخب الأرجنتين الليلة ويتأهل إلى النهائي؟".

ويأتي تصريح بن غفير في سياق سلسلة من المواقف العلنية التي صدرت خلال الأيام الماضية عن مسؤولين إسرائيليين أبدوا فيها تأييدهم لمنتخب الأرجنتين في البطولة.

ولم يكن موقف بن غفير الأول من نوعه، إذ سبق أن أعلن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو دعمه لمنتخب الأرجنتين، مبرراً ذلك بعلاقات "إسرائيل" الوثيقة مع الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي، الذي يُعد من أبرز حلفاء "إسرائيل' في أمريكا اللاتينية.

كما صدرت تصريحات مشابهة عن مسؤولين إسرائيليين آخرين ربطوا تشجيعهم للمنتخب الأرجنتيني بالمواقف السياسية الداعمة لإسرائيل من جانب الحكومة الأرجنتينية الحالية، وليس بالجوانب الرياضية فقط.

وتلتقي الأرجنتين مع إنجلترا، مساء الأربعاء، في نصف نهائي كأس العالم 2026، على أن يواجه الفائز منتخب إسبانيا في المباراة النهائية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#إيتمار #الوزير المتطرف ايتمار بن غفير

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