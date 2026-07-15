تصعيد جديد.. 158 وحدة استيطانية بالضفة

صادقت ما تسمى "هيئة الإسكان والتنمية الحضرية الإسرائيلية" التابعة لدولة الاحتلال على بناء 158 وحدة استيطانية جديدة في مستوطنة "مسكيوت" المقامة في منطقة الأغوار الشمالية بالضفة الغربية المحتلة، في خطوة من شأنها مضاعفة حجم المستوطنة وتعزيز التوسع الاستيطاني في المنطقة.

وبحسب ما نشرت "القناة السابعة" العبرية، تهدف الخطة إلى توسيع المستوطنة واستيعاب مستوطنين جدد، ضمن سياسة حكومة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى تعزيز الوجود الاستيطاني في الأغوار.

ونقلت القناة عن وزير مالية الاحتلال الإسرائيلي، المتطرّف بتسلئيل سموتريتش، قوله: "نواصل البناء في أرض إسرائيل عمليًا"، في إشارة إلى استمرار الحكومة في تنفيذ مشاريعها الاستيطانية.

وأشارت إلى أن مستوطنة "مسكيوت" أُنشئت في الأصل كموقع تابع لبرنامج "الناحال" العسكري عام 1988، قبل أن تُهجر لعدة سنوات، ثم أُعيد تأسيسها كمستوطنة مدنية عام 2004، لتشهد اليوم مرحلة جديدة من التوسع عبر خطة البناء الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مواصلة حكومة الاحتلال الإسرائيلي الدفع بمشاريع استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، رغم المواقف الدولية التي تعتبر الاستيطان مخالفًا للقانون الدولي.

المصدر / فلسطين أون لاين