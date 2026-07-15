إيران: واشنطن انتهكت مذكرة التفاهم ولا خطط للمفاوضات حاليًا

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أن الولايات المتحدة انتهكت بنود مذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين، مشددة على أن طهران لن تلتزم بتعهداتها إذا أخل الطرف الآخر بالتزاماته، في ظل تصاعد التوتر بين البلدين.

وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، الأربعاء، إن مذكرة التفاهم تقوم على "التزامات متبادلة"، مضيفًا أن إيران ستتخذ الإجراءات اللازمة في جميع البنود التي تتضمن التزامات متبادلة إذا استمرت واشنطن في عدم الالتزام بها.

واتهمت الخارجية الإيرانية الولايات المتحدة بتنفيذ "هجمات عدوانية وغير قانونية" على جنوب البلاد، مؤكدة أن القوات المسلحة الإيرانية سترد على أي اعتداء، وأن "أيدي إيران ليست مقيدة"، وأن مقاتليها سيردون "بقوة" على أي هجمات تستهدف أراضيها.

وفيما يتعلق بالمسار الدبلوماسي، قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إن بلاده "لا تملك أي خطط لإجراء مفاوضات في الوقت الحالي"، موضحًا أن الأولوية تنصب على الدفاع ومواجهة التطورات الأمنية الراهنة.

وتأتي هذه التصريحات في ظل استمرار التوتر العسكري والسياسي بين طهران وواشنطن، وتبادل الاتهامات بشأن الالتزام بالتفاهمات القائمة، وسط مخاوف من اتساع رقعة التصعيد في المنطقة.

المصدر / فلسطين أون لاين