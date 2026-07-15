لاعب من غزة يوقّع على كشوفات الأهلي المصري

غزة/ مؤمن الكحلوت:

في خطوة تعكس الحضور المتنامي للمواهب الفلسطينية على الساحة الرياضية، وقّع المهاجم الفلسطيني الواعد حسين عاصم أبو عاصي "14" عام، على كشوفات النادي الأهلي المصري، لينضم إلى صفوف قطاع الناشئين لكرة القدم.

وجاء انتقال أبو عاصي إلى القلعة الحمراء بعد اهتمام من عدة أندية مصرية بموهبته، قبل أن يستقر اختياره على الأهلي، لما يمتلكه النادي من تاريخ عريق ومكانة رائدة في كرة القدم المصرية والإفريقية، إلى جانب سجله الحافل بالبطولات وصقل المواهب.

ويُعد انضمام ابن مدينة غزة إلى أحد أكبر الأندية في المنطقة العربية خطوة مهمة في مسيرته الكروية، وفرصة لتطوير إمكاناته في بيئة احترافية، تمهيدًا لمستقبل واعد في عالم كرة القدم.





ولم يكن أبو عاصي اللاعب الفلسطيني الأول الذي ينضم لصفوف الأهلي، حيث سبقه عدد من اللاعبين أبرزهم حارس المرمى مروان كنفاني، الذي حمى شباك القلعة الحمراء في الستينات، ومن ثم حارس المرمى رمزي صالح، وتألق مع الفريق وسام أبو علي هداف الدوري المصري قبل عامين، كما لعب لفرق الناشئين من بعدهم محمود سلمي وخالد دادر.

المصدر / فلسطين أون لاين