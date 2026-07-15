بالأسماء.. الإفراج عن 12 أسيرًا من غزة

أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنها سهّلت نقل 12 أسيرًا فلسطينيًا أفرجت عنهم سلطات الاحتلال الإسرائيلي عبر معبر كرم أبو سالم إلى مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة، كما عملت على تسهيل تواصلهم ولمّ شملهم مع عائلاتهم.

وقالت اللجنة، في بيان، الأربعاء، إنها سهّلت منذ عام 2023 نقل أكثر من 2500 أسير فلسطيني أُفرج عنهم بالطريقة ذاتها، مؤكدة في الوقت نفسه أنها لا تزال محرومة من الوصول إلى الأسرى الفلسطينيين المحتجزين في مراكز الاعتقال الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وجددت اللجنة الدولية مطالبتها لسلطات الاحتلال الإسرائيلي بإبلاغها بمصير جميع الأسرى الفلسطينيين وأماكن احتجازهم، والسماح لها بزيارتهم، مشددة على أن القانون الدولي الإنساني يُلزم بمعاملة المعتقلين معاملة إنسانية، وتوفير ظروف احتجاز لائقة، وتمكينهم من التواصل مع ذويهم.

وأضافت أن آلاف العائلات الفلسطينية لا تزال تنتظر أي معلومات عن مصير أقاربها الأسرى، في ظل تصاعد المخاوف بشأن أوضاعهم الصحية والإنسانية.

ووصل الأسرى المحررون إلى مستشفى شهداء الأقصى برفقة طواقم اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعد الإفراج عنهم من سجن عوفر، وهم: أحمد مفيد صالح المبيض، وعاطف أحمد إسماعيل البدرساوي، وإبراهيم سهيل إبراهيم حبوش، وأحمد سعدي محمد البطش، ورأفت نبهان رباح حبوش، ومحمد جودت إبراهيم أبو الكاس، وأسعد صالح محمد فاري، ومحمد عبد محمد أبو حصيرة، وجمال رجب محمد التوم، وعاهد علي أحمد عبد العال، ويوسف مبارك علي حسين، وسميح رفيق محمد نصر.

المصدر / فلسطين أون لاين