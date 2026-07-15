الاحتلال يهدم مباني ومنشآت في جنين والخليل ويجرف أراضي زراعية

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، بناية سكنية ومنشآت زراعية وتجارية في جنين في الضفة الغربية المحتلة، إضافة إلى مصنع وغرف زراعية وجرفت أراضي في الخليل، بذريعة البناء دون ترخيص.

ففي جنوب جنين، هدمت جرافات الاحتلال بناية مكونة من ثلاثة طوابق قرب مدخل قرية عنزا، بعد اقتحامها برفقة عدة جرافات عسكرية.

وقال صاحب البناية، حافظ أبو قياص، إن المبنى يتكون من طابق أرضي يضم ثلاثة مخازن تحتوي على بضائع، وطابق ثانٍ يضم شققًا غير مأهولة، فيما كان الطابق الثالث قيد الإنشاء، وتبلغ مساحة كل طابق 320 مترًا مربعًا.

وأوضح أنه تلقى إخطارًا بالهدم قبل عدة أشهر ضمن إخطارات طالت عددًا من المباني في المنطقة، وأنه تقدم باعتراض أمام المحاكم الإسرائيلية، إلا أن الاحتلال نفذ عملية الهدم رغم أن القضية ما تزال منظورة أمام القضاء.

وفي بلدة عرابة جنوب جنين، هدمت قوات الاحتلال منشآت زراعية وبيوتًا بلاستيكية، إضافة إلى مغسلة ومشطب سيارات قرب مدخل البلدة، بعد اقتحام المنطقة وفرض إغلاق عليها، قبل تنفيذ عملية الهدم بذريعة البناء دون ترخيص.

وفي الخليل، هدمت جرافات الاحتلال مصنعًا لتشكيل الحديد وزخرفته وصناعة حوامل ألواح الطاقة الشمسية في منطقة "الميخذ" غرب بلدة بيت أولا، وتزيد مساحته على 800 متر مربع، ويعود للمواطنين إسحق محمد الأطرش ورجائي العملة.

كما هدمت غرفًا زراعية تعود ملكيتها لعدد من المواطنين، وجرفت سلاسل حجرية وأراضي مزروعة بأشجار الزيتون وغيرها، على مساحة تقدر بنحو 1500 متر مربع.

وأكد أهالي المنطقة أن عملية الهدم تسببت بخسائر مادية كبيرة بعد تدمير المعدات والآلات والمنشآت والبضائع، مشيرين إلى أن المصنع هو الرابع الذي يهدمه الاحتلال في المنطقة، الأمر الذي أدى إلى تعطيل مئات العمال وتفاقم معدلات البطالة.

المصدر / فلسطين أون لاين