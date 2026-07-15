الاحتلال يعتقل ويحتجز العشرات خلال اقتحامات واسعة بالضفة

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، حملة اقتحامات واسعة في عدة مناطق بالضفة الغربية المحتلة، تخللتها اعتقالات ومداهمات للمنازل، وتحقيقات ميدانية مع المواطنين، فيما حولت مبنى اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا شمال القدس إلى مركز تحقيق مؤقت، واحتجزت عشرات المواطنين لساعات.

وفي محافظة نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب مؤمن محمد سليمان عويس من بلدة اللبن الشرقية، بعد اقتحام منزل عائلته والاعتداء على والده بالضرب وتخريب محتويات المنزل. كما عادت قوة إسرائيلية إلى البلدة صباحًا، واقتحمت عددًا من المنازل وأجرت تحقيقات ميدانية مع أصحابها، من بينهم المواطن جواد سمارة.

وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن فاروق مجدي حمايل، عقب مداهمة منزله وتفتيشه.

وفي محافظة قلقيلية، اعتقلت قوات الاحتلال الشاب وائل حرب داوود، بعد اقتحام مدينة قلقيلية من مدخلها الجنوبي، والدفع بأربع آليات عسكرية إلى محيط مدرسة يوسف عودة، مع انتشار جنود المشاة في منطقة مفرق حبلة القديم ومنطقة البيرين. كما اعتقلت الشاب عدي بسام عبد الله مرداوي خلال اقتحام بلدة حبلة جنوب المدينة، بعد مداهمة منزله وتفتيشه، مخلفة دمارًا وتخريبًا في محتوياته.

وفي القدس المحتلة، حوّلت قوات الاحتلال مبنى اللجنة الشعبية في مخيم قلنديا إلى مركز تحقيق، بعد تحطيم أبواب المؤسسات الواقعة فيه، بما في ذلك مكتب محافظة القدس. واحتجزت عشرات المواطنين داخل المبنى، وأخضعتهم للتحقيق لساعات قبل الإفراج عنهم، بالتزامن مع مداهمة عدد من المنازل وإطلاق كثيف للرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وفي محافظة بيت لحم، احتجزت قوات الاحتلال 25 مواطنًا خلال اقتحام مخيم الدهيشة جنوب المدينة، بعد مداهمة عدد كبير من المنازل، حيث خضعوا لتحقيقات ميدانية داخل قاعة الفينيق لعدة ساعات قبل الإفراج عنهم.

المصدر / فلسطين أون لاين