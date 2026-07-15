شرطة الاحتلال تقتل شابًا في بلدة سولم في الداخل المحتل

قتل الشاب رامي شلبي برصاص شرطة الاحتلال الإسرائيلي في بلدة سولم بمنطقة مرج ابن عامر داخل الأراضي المحتلة عام 1948، ليلة الأربعاء، كما نقل مصاب آخر بحالة متوسطة من المكان، لترتفع حصيلة القتلى برصاص شرطة الاحتلال منذ مطلع العام الجاري إلى 8.

ويأتي مقتل الشاب من سولم في ظل تصاعد سياسات شرطة واستخدام القوة المفرطة وسهولة الضغط على الزناد، وسط مطالبات متكررة بتحقيقات شفافة ومستقلة في حوادث القتل.

إلى ذلك، يشهد المجتمع العربي في في الداخل المحتل تصاعدا في الاحتلال أحداث العنف وجرائم القتل منذ مطلع العام، بما في ذلك جرائم الطعن وإطلاق النار في عدد من البلدات، والتي راح ضحيتها أكثر من 145 قتيلا وقتيلة.

المصدر / فلسطين أون لاين