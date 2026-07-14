الإعلام الحكومي: 3689 خرقاً إسرائيلياً لاتفاق وقف إطلاق النار منذ دخوله حيز التنفيذ

قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ارتكبت 3689 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار حتى اليوم الـ275 من سريان الاتفاق، ما أسفر عن استشهاد 1122 فلسطينياً وإصابة 3599 آخرين، إلى جانب اعتقال 142 مواطناً خلال فترة الاتفاق.

وأوضح المكتب، في تقريره اليومي، أن الاحتلال لم يلتزم كذلك ببنود الاتفاق المتعلقة بالجانب الإنساني، إذ دخل إلى قطاع غزة 58,664 شاحنة مساعدات فقط من أصل 165 ألف شاحنة كان من المفترض السماح بدخولها حتى اليوم، بنسبة التزام لم تتجاوز 35%.

وأضاف أن الاحتلال سمح بسفر 8,878 مسافراً فقط عبر معبر رفح البري، من أصل 24 ألف مسافر كان يفترض تمكينهم من السفر منذ الاتفاق على إعادة فتح المعبر، بنسبة التزام بلغت 36%.

ويأتي هذا التقرير في ظل استمرار تبادل الاتهامات بشأن تنفيذ بنود اتفاق وقف إطلاق النار، وسط تحذيرات متواصلة من تفاقم الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة نتيجة القيود المفروضة على دخول المساعدات وحركة السفر.

المصدر / فلسطين أون لاين