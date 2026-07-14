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رغم غيابه عن جزء من التدريب.. مبابي حاضر في مواجهة إسبانيا

14 يوليو 2026 . الساعة 13:51 بتوقيت القدس
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كيليان مبابي

لم ‌يكمل قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي الحصة التدريبية الأخيرة لمنتخب بلاده الإثنين، قبل مواجهة إسبانيا في قبل نهائي كأس العالم الثلاثاء، بعد تعرضه لإصابة طفيفة في الكاحل خلال الفوز على المغرب في دور الثمانية.

وقرر الجهاز الفني إراحة مبابي جزئيا خلال تدريبات أمس، بعد استبداله في الدقائق الأخيرة من المباراة التي فازت فيها فرنسا 2-صفر على المغرب يوم الخميس.

ومن غير المتوقع ‌أن تمنعه الإصابة من المشاركة في مباراة اليوم.

وقال ‌مدرب فرنسا ديدييه ديشامب للصحفيين: “كيليان بخير”.

وعند سؤاله بشأن خوض مبابي للتدريبات، ‌أضاف ديشامب: “نعم لقد تدرب، سمح له بأداء 10 دقائق في تمرين واحد بدلا من 15 دقيقة”.

ويتصدر مبابي ترتيب هدافي البطولة برصيد ثمانية أهداف، بالتساوى مع ليونيل ميسي قائد الأرجنتين.

المصدر / وكالات
#فرنسا #كأس العالم #المونديال #كيليان مبابي

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