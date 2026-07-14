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كاتس: دمار غزة يمنحني شعورًا جيدًا

14 يوليو 2026 . الساعة 13:30 بتوقيت القدس
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وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس

أعرب وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، خلال جولة في قطاع غزة، عن ارتياحه لمشاهد الدمار التي تسببت بها آلة الإبادة الإسرائيلية، متوعداً بإقامة نوى استيطانية.

جاء ذلك في تصريحاتٍ نقلتها "القناة 14" العبرية، مساء أمس الإثنين، في أثناء جولة لكاتس في القطاع أوّل من أمس الأحد، بمرافقة قيادات من جيش الاحتلال.

وعندما سُئل عمّا يشعر به عند رؤية غزة المدمّرة، ردّ كاتس بالقول إنه "أشعر بشعور جيّد... هذا كلّه ثمرة سياسة مدروسة هدفها إزالة التهديدات. بدل أسلوب عمليات الدهم، الذي يعتمد على الدخول والخروج، فإنّ الجيش الإسرائيلي موجود داخل القطاع" بحسب زعمه.

وبحسب المعطيات التي عُرضت على كاتس سيطرت جيش الاحتلال اليوم، على نحو 65% من مساحة القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #كاتس #الدمار

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