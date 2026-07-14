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قمة المونديال اليوم الثلاثاء 14 يوليو: فرنسا ضد إسبانيا بنصف نهائي كأس العالم 2026

قمة المونديال اليوم الثلاثاء 14 يوليو: فرنسا ضد إسبانيا بنصف نهائي كأس العالم 2026

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قمة المونديال اليوم الثلاثاء 14 يوليو: فرنسا ضد إسبانيا بنصف نهائي كأس العالم 2026

14 يوليو 2026 . الساعة 12:13 بتوقيت القدس
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قمة المونديال اليوم الثلاثاء 14 يوليو: فرنسا في مواجهة نارية أمام إسبانيا لنصف نهائي كأس العالم 2026.png
محمد زقوت

تستعد الجماهير الرياضية لمتابعة المواجهة المرتقبة اليوم الثلاثاء 14 يوليو 2026، حيث يلتقي المنتخب الفرنسي بنظيره الإسباني على ملعب "إيه تي آند تي" في دالاس، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2026.

تأتي هذه المباراة في أجواء من الترقب الكبير، حيث يسعى "الديوك" لتأكيد حضورهم في المشهد الختامي، بينما يطمح "الماتادور" الإسباني لمواصلة أدائهم القوي في البطولة. 

تفاصيل المباراة

 * المناسبة: كأس العالم 2026 دور نصف النهائي.

 * أطراف اللقاء: فرنسا ضد إسبانيا.

 * التاريخ: 14 يوليو 2026.

* الملعب: إيه تي آند تي.

 * توقيت المباراة:

تنطلق صافرة بداية المباراة حسب التوقيت المحلي للدول العربية كالآتي:

  الساعة 22:00 بتوقيت السعودية، مصر، فلسطين، الأردن، سوريا، لبنان، قطر، الكويت، البحرين، واليمن.

 الساعة 20:00 بتوقيت المغرب، الجزائر، وتونس.

* القنوات الناقلة

يمكن للمتابعين مشاهدة مباراة اليوم عبر القنوات الحصرية الحاصلة الآتية:

 * beIN Sports MENA Max 1.

 * beIN Sports MENA Max 3.

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وماذا عن توقعاتكم؟ هل ينجح ديشان في فك شفرة "لاروخا" أم يواصل دي لا فوينتي هيمنته على المواجهات المباشرة؟ شاركونا آراءكم في التعليقات!

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