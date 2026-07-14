ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على غزة إلى 73,231 والإصابات إلى 173,686

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الاثنين، ارتفاع حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على القطاع منذ 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023 إلى 73,231 شهيدًا و173,686 مصابًا.

وبلغت الحصيلة منذ استئناف العدوان بعد وقف إطلاق النار في 11 تشرين الأول/أكتوبر 1,108 شهداء و3,578 إصابة، إضافة إلى 800 حالة انتشال.

وقالت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي، إن مستشفيات قطاع غزة استقبلت خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 8 شهداء، بينهم 7 شهداء جدد وشهيد متأثر بجراحه، إلى جانب 32 إصابة جراء الغارات والاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة.

وأضافت أن عددًا من الضحايا لا يزالون تحت الأنقاض وفي الطرقات، في ظل عجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم بسبب استمرار القصف وخطورة الأوضاع الميدانية.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة، وسط تدهور كارثي في الأوضاع الإنسانية والصحية، في ظل النقص الحاد في المستلزمات الطبية والوقود، واستمرار التحذيرات الأممية من تفاقم الكارثة الإنسانية مع تعثر وصول المساعدات إلى سكان القطاع.

المصدر / فلسطين أون لاين