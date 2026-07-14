أسعار النفط تقفز 3% وتسجل أعلى مستوى في شهر

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2%، الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها في 4 أسابيع، في الوقت الذي أعادت فيه الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على إيران، وصعّدت الدولتان هجماتهما في مضيق هرمز، ما زاد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.5% إلى 85.6 دولارا للبرميل. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.74% إلى 80.28 دولارا للبرميل، وقت كتابة هذه السطور.

وقفز خام برنت 9.6% في الجلسة السابقة مسجلا أكبر مكاسبه اليومية منذ مايو/أيار 2020.

وتشهد أسعار النفط حاليا أعلى مستوياتها منذ توقيع البلدين مذكرة تفاهم في 17 يونيو/حزيران لإنهاء الحرب.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت تعرض ناقلتين للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، داخل المياه العمانية.

كما كشفت الوزارة في بيان، عن مقتل أحد أفراد طاقم ناقلة وإصابة 8 من بينهم 4 بجروح بليغة إثر استهداف بصاروخين إيرانيين.

وأوضحت أن الاستهداف أسفر عن أضرار مادية بالناقلتين نتيجة نشوب حريق فيهما وتمت السيطرة عليه.

وأمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين إن الولايات المتحدة أعادت فرض حصارها على الملاحة الإيرانية، مضيفا أنه يريد أن تحصّل الولايات المتحدة رسوما مقابل حماية الدول التي تقدم لها المساعدة في مضيق هرمز.

المصدر / وكالات