فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

طفلة غزّية تبكي والدها العائد من زنازين الاحتلال بنفس عليلة

قمة المونديال اليوم الثلاثاء 14 يوليو: فرنسا ضد إسبانيا بنصف نهائي كأس العالم 2026

أسعار النفط تقفز 3% وتسجل أعلى مستوى في شهر

"أونروا" تعيد تأهيل 40 مرفقاً مجتمعياً حيوياً في قطاع غزة

عائلة الأسير شويدح تنتظر عودته بعد عام ونصف العام من الغياب

ارتفاع حصيلة شهداء العدوان على غزة إلى 73,231 والإصابات إلى 173,686

كاتس يطلب شطب السجل الجنائي للجندي المدان بقتل الشهيد عبد الفتاح الشريف

3 شهداء ومصابون في خروقات إسرائيلية مستمرة لوقف النار في غزة

خرج لإطعام الجوعى فعاد شهيدًا.. الاحتلال يقتل سائق مساعدات في رفح

قبل قمة إنكلترا.. لماذا يسخر العالم من تقنية ميسي الجديدة؟

أسعار النفط تقفز 3% وتسجل أعلى مستوى في شهر

14 يوليو 2026 . الساعة 11:39 بتوقيت القدس
...
التصعيد في هرمز يدفع أسعار النفط لقفزة جديدة بأكثر من 2%

ارتفعت أسعار النفط أكثر من 2%، الثلاثاء إلى أعلى مستوى لها في 4 أسابيع، في الوقت الذي أعادت فيه الولايات المتحدة فرض حصارها البحري على إيران، وصعّدت الدولتان هجماتهما في مضيق هرمز، ما زاد المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 2.5% إلى 85.6 دولارا للبرميل. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 2.74% إلى 80.28 دولارا للبرميل، وقت كتابة هذه السطور.

وقفز خام برنت 9.6% في الجلسة السابقة مسجلا أكبر مكاسبه اليومية منذ مايو/أيار 2020.

وتشهد أسعار النفط حاليا أعلى مستوياتها منذ توقيع البلدين مذكرة تفاهم في 17 يونيو/حزيران لإنهاء الحرب.

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت تعرض ناقلتين للاستهداف بصاروخين إيرانيين في الممر الجنوبي لمضيق هرمز، داخل المياه العمانية.

كما كشفت الوزارة في بيان، عن مقتل أحد أفراد طاقم ناقلة وإصابة 8 من بينهم 4 بجروح بليغة إثر استهداف بصاروخين إيرانيين.

وأوضحت أن الاستهداف أسفر عن أضرار مادية بالناقلتين نتيجة نشوب حريق فيهما وتمت السيطرة عليه.

وأمس، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للصحفيين إن الولايات المتحدة أعادت فرض حصارها على الملاحة الإيرانية، مضيفا أنه يريد أن تحصّل الولايات المتحدة رسوما مقابل حماية الدول التي تقدم لها المساعدة في مضيق هرمز.

المصدر / وكالات
#إيران #النفط #ناقلة نفط #مضيق هرمز

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة