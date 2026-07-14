تطورات تصحيح الثانوية العامة: الموعد المتوقع لإعلان النتائج التوجيهي وآلية استخراج أرقام الجلوس

محمد زقوت

تواصل وزارة التربية والتعليم جهودها المكثفة لإنجاز عمليات تصحيح امتحانات الثانوية العامة، حيث كشف مدير عام الامتحانات في الوزارة، محمد مسالمة، عن مستجدات هامة تتعلق بسير العمليات الفنية والتقنية التي تسبق إعلان النتائج النهائية.

سير عملية التصحيح والتدقيق

أكد مسالمة في تصريحات صحفية مؤخراً، أن عمليات تصحيح أوراق الامتحانات تسير وفق الجدول الزمني المخطط له، وقد وصلت حالياً إلى منتصف الطريق. وأشار إلى أن الوزارة انتهت بالفعل من تصحيح مبحثي اللغة الإنجليزية واللغة العربية، بالإضافة إلى إنجاز جزء كبير من امتحان الرياضيات للفرع الأدبي.

ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من كافة عمليات التصحيح بحلول منتصف الأسبوع القادم، لتبدأ بعدها المراحل الحاسمة التي تشمل:

* فرز العلامات ورصدها بدقة عالية.

* عمليات التدقيق والمراجعة لضمان حقوق الطلبة.

* اعتماد النتائج رسمياً قبل موعد إعلانها للجمهور.

آلية استخراج أرقام الجلوس لطلبة الثانوية العامة التوجيهي بقطاع غزة

في إطار التحضيرات الجارية لإعلان النتائج، أعلنت الوزارة أنه سيتم تفعيل الخدمة الإلكترونية الخاصة باستخراج أرقام الجلوس لطلبة الثانوية العامة التوجيهي قطاع غزة خلال الأسبوع القادم. وتعد هذه الخطوة ضرورية، حيث سيمكّن رقم الجلوس الطلبة من الوصول إلى نتائجهم فور اعتمادها وإتاحتها عبر المنصات الرسمية للوزارة.

موعد إعلان نتائج الثانوية العامة التوجيهي وترقب الطلبة

وتدعو الوزارة كافة الطلبة وأولياء الأمور إلى استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية عبر مواقعها الإلكترونية ومنصاتها المعتمدة على وسائل التواصل الاجتماعي، لضمان دقة البيانات وتجنب الشائعات التي عادة ما تروج مع اقتراب موعد إعلان النتائج.

وفي هذا السياق، أكد الناطق باسم وزارة التربية والتعليم العالي، صادق الخضور، أن الوزارة لم تحدد حتى الآن موعداً رسمياً نهائياً لإعلان النتائج، مرجحاً في الوقت ذاته أن يتم الإعلان عنها مع نهاية شهر تموز/يوليو الجاري أو مطلع شهر آب/أغسطس المقبل، وذلك تبعاً لاستكمال الإجراءات الفنية والتقنية.

في ظل اقتراب موعد إعلان النتائج، كيف تستعدون نفسياً لاستقبال هذه اللحظة الحاسمة في مسيرتكم التعليمية؟