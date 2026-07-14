كاتس يطلب شطب السجل الجنائي للجندي المدان بقتل الشهيد عبد الفتاح الشريف

أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن وزير جيش الاحتلال يسرائيل كاتس طلب من رئيس دولة الاحتلال إسحاق هرتسوغ شطب السجل الجنائي للجندي الإسرائيلي إليئور أزاريا، الذي أدين بقتل الشهيد الفلسطيني عبد الفتاح الشريف في مدينة الخليل عام 2016.

وبحسب الإذاعة، تقدم كاتس بطلب رسمي إلى هرتسوغ لإزالة السجل الجنائي لأزاريا، رغم إدانته السابقة في القضية التي أثارت تنديدًا واسعًا على المستويين الفلسطيني والدولي.

وتعود القضية إلى 24 آذار/مارس 2016، حين أطلق أزاريا النار على رأس الشهيد عبد الفتاح الشريف بينما كان ملقى على الأرض مصابًا في حي تل الرميدة بمدينة الخليل، بعد نحو 11 دقيقة من إصابته الأولى، رغم أنه لم يكن يشكل أي خطر في تلك اللحظة. ووثقت كاميرات أحد المتطوعين في منظمة "بتسيلم" الحادثة، ما أدى إلى فتح تحقيق ومحاكمة الجندي.

وأدين أزاريا بتهمة القتل غير العمد، وصدر بحقه حكم بالسجن لمدة 18 شهرًا، قبل أن يتم تخفيف العقوبة ويُفرج عنه بعد قضائه نحو تسعة أشهر فقط، في قضية أثارت انقسامًا داخل المجتمع الإسرائيلي، حيث حظي بدعم سياسي وشعبي من أوساط اليمين الإسرائيلي.

المصدر / فلسطين أون لاين